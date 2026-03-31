България била поробена от Украйна - учениците щели да учат украински: Костадинов напомни за себе си

Лидерът на проруската партия "Възраждане" Костадин Костадинов също бръкна в кацата с мед на предизборните лозунги и обещания преди поредните предсрочни парламентарни избори и преди очертаващия се исторически нисък резултат на формацията, откакто е в парламента. В края на март социолозите прогнозират резултат в диапазона 6-8% за проруската формация.

Във вторник той очаквано разкритикува подписаното от служебния кабинет на Андрей Гюров споразумение за сигурност с Украйна. При извънредно посещение на премиера и петима министри от правителството, двете страни постигнаха поредица от договорки, сред които съвместното производство на оръжия (вкл. дронове), както и разминиране на Черно море. Андрей Гюров подчерта, че новото споразумение в отбраната е усилие, което подпомага сигурността в целия регион. България официално одобри и националната си вноска към механизма на НАТО PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), се казва в официалното съобщение от Министерски съвет.

Гаварит Масква

В своя позиция Костадинов подчертава, че "четворната коалиция на ППДБ - Радев - Доган и ГЕРБ превръща България в украинска колония" и поиска в предизборен дух свикване на извънредно заседание на Народното събрание за отмяна на договора.

“Вчера нелегитимният мин.-председател на България подписа незаконен договор с незаконния президент на Украйна. Договорът е незаконен, защото служебното правителство на нелегитимния Гюров няма правомощия да поема такива международни ангажименти - неговата задача е само да проведе изборите", пише Костадинов. Фактите сочат, че както българския служебен премиер, така и украинския държавен глава, са избрани изцяло легитимно и в духа на правовата институционална и държавна уредба. От друга страна, в българската конституция ясно е записано, че Министерския съвет ръководи и прилага външната политика на България.

"С договора България поема огромни ангажименти към Украйна, вкл. и да открие украински училища в България, да въведе украинския език за изучаване от българчетата и да пренапише историята си в украинска изгода. Отделно от това ще ремонтираме украинските реактори, ще им подаряваме оръжия, ще осигуряваме логистика за обучение на войниците им и т.н., и т.н. С този договор правителството на ППДБ-Радев-Доган-ГЕРБ на практика превръща България в украинска колония, а украинците - в господари на българския народ", посочва още Костадинов, без това да е вярно. В публично заявените позиции на властта по отношение на меморандумите с украинска страна никъде не се посочва изрично нито един от предизборните слогани на Костадинов в това му изявление.

Заплахи

В своето искане за извънредно заседание на Народното събрание депутатите на "Възраждане" подчертават нуждата договорът да се обяви за невалиден и се заканиха да изпратят сигнал до прокуратурата "да разследва Министерския съвет за национално предателство". Костадинов също изисква от "служебната президентка незабавно да даде обяснение какво прави нейното правителство".

Най-любопитна изглежда последната част от изявлението на проруския лидер, в което атакува президентът (2016-2026 г.) Румен Радев, който, изглежда, ще вземе голяма част от електората на "Възраждане" при себе си на новия предсрочен вот.

"Радев лицемерно се възмутил от действията на одобрените от самия него министри. Призовавам натовския генерал, ако не е лицемер, незабавно да изтегли министрите си от кабинета и да предизвика правителствена криза! Действията на правителството на ППДБ-Радев-Доган-ГЕРБ представляват огромна държавна измяна. Хората, подписали престъпния договор с Украйна, трябва да бъдат незабавно арестувани и разследвани", пише още Костадинов.

