България била поробена от Украйна - учениците щели да учат украински: Костадинов напомни за себе си

31 март 2026, 9:43 часа 624 прочитания 4 коментара
Снимка: БГНЕС
Лидерът на проруската партия "Възраждане" Костадин Костадинов също бръкна в кацата с мед на предизборните лозунги и обещания преди поредните предсрочни парламентарни избори и преди очертаващия се исторически нисък резултат на формацията, откакто е в парламента. В края на март социолозите прогнозират резултат в диапазона 6-8% за проруската формация.

Във вторник той очаквано разкритикува подписаното от служебния кабинет на Андрей Гюров споразумение за сигурност с Украйна. При извънредно посещение на премиера и петима министри от правителството, двете страни постигнаха поредица от договорки, сред които съвместното производство на оръжия (вкл. дронове), както и разминиране на Черно море. Андрей Гюров подчерта, че новото споразумение в отбраната е усилие, което подпомага сигурността в целия регион. България официално одобри и националната си вноска към механизма на НАТО PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), се казва в официалното съобщение от Министерски съвет.

Още: Срещата Гюров-Зеленски: България ще произвежда дронове съвместно с Украйна

В своя позиция Костадинов подчертава, че "четворната коалиция на ППДБ - Радев - Доган и ГЕРБ превръща България в украинска колония" и поиска в предизборен дух свикване на извънредно заседание на Народното събрание за отмяна на договора.

“Вчера нелегитимният мин.-председател на България подписа незаконен договор с незаконния президент на Украйна. Договорът е незаконен, защото служебното правителство на нелегитимния Гюров няма правомощия да поема такива международни ангажименти - неговата задача е само да проведе изборите", пише Костадинов. Фактите сочат, че както българския служебен премиер, така и украинския държавен глава, са избрани изцяло легитимно и в духа на правовата институционална и държавна уредба. От друга страна, в българската конституция ясно е записано, че Министерския съвет ръководи и прилага външната политика на България.

"С договора България поема огромни ангажименти към Украйна, вкл. и да открие украински училища в България, да въведе украинския език за изучаване от българчетата и да пренапише историята си в украинска изгода. Отделно от това ще ремонтираме украинските реактори, ще им подаряваме оръжия, ще осигуряваме логистика за обучение на войниците им и т.н., и т.н. С този договор правителството на ППДБ-Радев-Доган-ГЕРБ на практика превръща България в украинска колония, а украинците - в господари на българския народ", посочва още Костадинов, без това да е вярно. В публично заявените позиции на властта по отношение на меморандумите с украинска страна никъде не се посочва изрично нито един от предизборните слогани на Костадинов в това му изявление.

Още: След споразумение: Сънародниците ни в Украйна ще продължат да изучават български език

Заплахи

В своето искане за извънредно заседание на Народното събрание депутатите на "Възраждане" подчертават нуждата договорът да се обяви за невалиден и се заканиха да изпратят сигнал до прокуратурата "да разследва Министерския съвет за национално предателство". Костадинов също изисква от "служебната президентка незабавно да даде обяснение какво прави нейното правителство".

Най-любопитна изглежда последната част от изявлението на проруския лидер, в което атакува президентът (2016-2026 г.) Румен Радев, който, изглежда, ще вземе голяма част от електората на "Възраждане" при себе си на новия предсрочен вот.

Още: Военно споразумение и пари за оръжие за Украйна: Резултатът от визитата на Гюров в Киев (ВИДЕО)

"Радев лицемерно се възмутил от действията на одобрените от самия него министри. Призовавам натовския генерал, ако не е лицемер, незабавно да изтегли министрите си от кабинета и да предизвика правителствена криза! Действията на правителството на ППДБ-Радев-Доган-ГЕРБ представляват огромна държавна измяна. Хората, подписали престъпния договор с Украйна, трябва да бъдат незабавно арестувани и разследвани", пише още Костадинов.

Още: Българско училище в Одеса и пробен влак от Киев до Варна и Бургас: резултат от визитата на министрите ни в Украйна

Ивелин Стоянов
Още от Политика
