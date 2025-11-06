Войната в Украйна:

Борисов може да не гледа да спаси Пеевски от "Магнитски", а обратното: Намек на Крум Зарков

06 ноември 2025, 07:56 часа 365 прочитания 0 коментара
По принцип отношенията между Борисов и Пеевски са много странен танц – споменаването на Пеевски и санкциите по Магнитски са удар по Пеевски, независимо какво следва казано след това. Британското посолство постави Борисов в много тежко положение – санкциите не подлежат на преговори, спорно е доколко изобщо може да бъдат свалени. Това заяви бившият правосъден министър Крум Зарков – Още: Британското посолство отвърна иронично-поучително на Борисов за санкциите срещу Пеевски

Години наред държавата се прави, че санкциите срещу Пеевски, а те съществуват и нанасят сериозни вреди на него – затова държавата се старае да го пази, каза още Зарков пред bTV. Той напомни, че беше министър, когато Лондон наложи санкции на Пеевски и поясни – той е там не само заради "някаква афера с паспорти" (така Борисов го оправдава, че не е трябва да е там), а е посочен като олигарх, с влиянието му, включително през медийната му империя. "Двама човека не може да седнат да се договорят да извадят или да вкарат трети човек в списъка със санкции", подчерта Крум Зарков и изрично наблегна на следното: Тези санкции не се налагат по доноси. Точно това е теза на Борисов. "Нещата са ноторни", обобщи бившият правосъден министър – Още: САЩ освободиха някои от включените в списъка "Магнитски"

Зарков е сигурен, че "тук става нещо друго" и напомни, че Бойко Борисов е българският премиер с най-дълъг стаж и че е говорил с Дейвид Камерън, не само британски външен министър, но и бивш британски премиер. Това има значение за нашата държава, не за санкциите, подчерта бившият правосъден министър. Британците и американците се пазят сами себе си от нечисти действия на лицата, които санкционират – а какво правим ние си е наша работа, каза още Зарков.

Инструментът на Господ

През главния прокурор се държи ВСС, през ВСС се държи репресивната власт, а с репресивната власт се организират избори като тези в Пазарджик - така Зарков простичко обясни що е то влияние с власт. "Няма разумен отговор на ината на прокурорската колегия на ВСС и на самия Сарафов", продължи Зарков по отношение на факта, че той още се счита за главен прокурор, макар съдиите в България отдавна да казаха друго, че мандатът му е изтекъл. "При всички случай той (Сарафов) се е покрил, защото знае, че положението е неудържимо", продължи Крум Зарков за това къде е и какво прави Борислав Сарафов. Според Зарков, възможно е Сарафов да седи и чака, докато Конституционният съд се произнесе дали има легитимност да остане на поста си по някакъв начин. И напомни как Бойко Борисов обяви, че за него Борислав Сарафов е законен главен прокурор на България няколко часа, след като ВКС каза, че не е - Още: Пазарджик с главно "П": ДПС спечели изборите за общински съвет, ПП-ДБ втори, Борисов - далеч назад

Зарков обърна внимание и на специалния прокурор Даниела Талева, която има правомощия да разследва главния прокурор. Талева не дава яснота и публичност какво всъщност върши, подчерта бившият правосъден министър.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Бойко Борисов Делян Пеевски Магнитски Крум Зарков санкции закон Магнитски британски санкции
