Божанов пита кабинета: Опитва ли да извади "Пеевски и лейтенантите му" от "Магнитски"

Лидерът на "Да, България" Божидар Божанов попита дали в момента правителството и по-конкретно министърът на външните работи, финансовият министър и министър-председателят се опитват да извадят "Пеевски и лейтенантите му" от списъка "Магнитски". Поводът е информация, с която от "Да, България" разполагат, а именно, че по време на сглобката, Мария Габриел като външен министър е имала кореспонденция с Великобритания за изваждане на български граждани от санкционния списък.

"Тук е въпросът има ли такива усилия сега", смята Божанов.

Разговорите на Борисов

Припомняме, че наскоро лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира пред Николай Бареков за първи път публикацията на "Wall Street Journal", според която е водил разговори в САЩ с Доналд Тръмп-младши по теми, свързани с "Лукойл" и санкциите по закона "Магнитски". В интервю за Бареков пред дома си в Банкя той определи информацията като "абсолютна спекулация" и подчерта, че не е имало никакви договорки или бизнес интереси.

По темата за санкциите по "Магнитски" Борисов заяви, че е искал тяхното сваляне за "своите хора" и е споделил пред американските си събеседници, че смята действията срещу негови съпартийци за несправедливи. Той призна, че е разказал на сина на Тръмп за санкциите на Владислав Горанов, което според него е несправедливо. "Естествено, че ще обясня как човекът, който ни вкара в Европейския банков съюз, е с "Магнитски". Разказах как ме арестуваха. Това грешно ли е?", попита той. ОЩЕ: Борисов призна, че е говорил със сина на Тръмп. Санкциите по "Магнитски" също са били тема (ВИДЕО)