БСП: Нека ПП-ДБ и цялата опозиция не продължават с евтините спектакли (ВИДЕО)

"Нека, ако обичат колегите от ПП-ДБ и цялата опозиция да се фокусират върху теми, а не да се продължава с евтини спектакли, на какъвто станахме свидетели и днес. Видяхме, че с такива мотиви целият вот рефлектира именно върху тях. Това го видяха всички български граждани", каза депутатът от "БСП - Обединена левица" в 51-ото Народно събрание Атанас Атанасов пред медиите в парламента след петия неуспешен вот на недоверие срещу кабинета "Желязков".

"Поредният вот на недоверие, който самата опозиция знаеше, че няма как да мине, защото няма как с изплагиатствани мотиви, отнасящи се за предходни управления, част от които са на партии, участващи в сегашната опозиция, да свалиш действащо правителство през 2025 година", смята още Атанасов. ОЩЕ: Пеевски пак спаси правителството. Петият вот на недоверие също не мина

БСП смята, че дневният ред на обществото е друг

БСП смята, че дневният ред на обществото е друг, тъй като хората се вълнуват държавата да им гарантира ръст на доходите, да се овладее инфлацията, да се овладеят цените, държавата да гарантира, че всеки един човек може да живее и да се развива достойно тук в България.

"Затова апелирам и опозицията да се съсредоточи върху тези важни теми, които са фокусът на това правителство. Вече се вижда - спасиха се парите по ПВУ, средства, изключително важни както за бюджета, така и за развитието на страната", смята още Атанасов.

Починалият полицай

Депутатът коментира и днешният случай с полицай, който почина на пост пред парламента.

"Искам да изкажа най-искрени съболезнования на семейството и близките на загиналия полицай днес", каза още Атанасов. Той е доволен от прекрасната организация и добре свършената работа на полицията.

Припомняме, че днес имаше два протеста - единият беше на ПП-ДБ сутринта, а другият беше следобед на "Възраждане", поради което имаше засилено полицейско присъствие около сградата на Народното събрание. ОЩЕ: "Наркоман. Погледни колко си смешен": Пеевски в словесен сблъсък с Асен Василев, Кирил Петков и ПП (ВИДЕО)