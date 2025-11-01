Когато сценарият се промени: Сиромахов сложи край на спекулациите за раздялата си със Слави

Дългогодишният сценарист и водещ Иво Сиромахов разкри причините за раздялата си със Слави Трифонов и неговия екип в интервю за „Седмицата на Дарик“. Той определи напускането си като „неизбежно“ и го обвърза с принципна позиция, свързана със свободата на словото и порочния, според него, политически модел в страната.

След 25 години съвместна работа, раздялата на Сиромахов дойде като изненада за мнозина, но според думите му, решението е било продиктувано от невъзможност за компромис.

„Неизбежно беше. Аз нямах друг избор“, заяви Сиромахов. На въпрос за конкретния повод, той беше категоричен: „Моментът, в който е поставен под въпрос свободата на словото, просто няма как да продължа.“

Въпреки че не навлезе в конкретни детайли, той подчерта, че решението не е било леко. „Това са 25 години от живота ми, и то 25 хубави години от живота ми. Много неща направихме. Благодарен съм за всичко, което ми се е случило, но има моменти, в които просто не може да се продължи“, допълни той.

Скептицизъм от самото начало

Сиромахов разкри, че е имал резерви към политическия проект „Има такъв народ“ още от самото му създаване. Запитан какво си е помислил, когато Слави Трифонов му е съобщил за намерението си да прави партия, той отговори:

„Спомням си, че веднага казах, че не виждам бъдеще в тая партия и затова няма да вляза в нея.“

Според него, основният проблем се крие в самата структура на партийната система в България, която той описва като „партийно-мафиотска“ и базирана на „главатарски модел“.

„В партийно-мафиотската система отгоре има един главатар, един шеф на мафиотски клан, който подрежда депутатите си като пешки. Те за него не са хора, те са просто някакъв добитък“, коментира Сиромахов. Той смята, че в такава среда дори добродетелен лидер не би могъл да оцелее, защото системата неизбежно го „смачква, изяжда и изплюва“.

Политиката е да даваш, а не да вземаш

Според сценариста, голяма част от проблемите в управлението идват от липсата на подготвени кадри. Той е на мнение, че политиката е сериозна професия, която изисква години на обучение и натрупване на опит, а не просто събиране на хора „от улицата“.

„Политиката не е да вземаш. Политиката е да даваш“, категоричен е Сиромахов. „И затова в нея трябва да влизат хора с нагласата да дават – да дават знанията си, времето си, усилията си в някакви обществени каузи, от които цялото общество да върви напред.“

В края на разговора Иво Сиромахов заяви, че не се вижда повече в телевизията и не съжалява, че не е опитал да влезе в политиката, защото е наясно със собствените си способности и ограничения. Като финал на своето интервю в Деня на народните будители, той цитира стих от убития в Пазарджишкия затвор поет Георги Заркин:

„Нам нужни са ни храбреци,

очакват ни барутни жътви.

Поне станете вие мъртъвци,

защото живите са мъртви.“

