Вежди Рашидов: Държавата е изпусната, улицата раздава правосъдие

"Има един премиер и той се казва Желязков", заяви категорично Вежди Рашидов, съветник по културата на министър-председателя. С тези думи той коментира твърденията, че в държавата има няколко центъра на власт.

Рашидов обясни, че е бил поканен на поста съветник лично от премиера Росен Желязков заради дългогодишния си опит като министър на културата. "10 години министър, създал съм доста неща... Самият премиер ме покани, има нужда, човек не е специалист по всичко", сподели той и допълни, че "премиерът отговаря за всичко" и се допитва до експерти при необходимост.

Бившият председател на Народното събрание призова гражданите да пазят авторитета на правителството, "защото няма да има държава". Той разграничи ролята на партийните лидери от тази на държавното управление. "Борисов е лидер, той може да казва всичко, партията е негова, но не бива ние да го казваме... Партийните лидери могат да говорят ангро, това е политически термин и начин на поведение", каза Рашидов.

В коментара си за състоянието на страната Рашидов беше силно критичен. "Много е важна държавата. И когато изпуснем държавата и няма държавници, става страшно. Сега държавата е изпусната", алармира той.

Според него липсата на държавност и страх от закона водят до ескалация на агресията в обществото. "Улицата раздава от сутрин до вечер правосъдие. Бият се, катастрофират, бият лекари, учители. Убиваме се безразборно. Всеки ден хроника, има убит. Един няма разкрит. Държавата трябва да предотврати това", заяви емоционално Рашидов.

Той посочи, че сривът на авторитета на институциите е процес, наслояван с години. "Години наред сме работили против авторитет, парламент, правителство, самите нас. Това се оправя с повече държава", категоричен бе той.

Рашидов засегна и темата за международния образ на България, давайки пример с делото във Франция срещу българи, осквернили паметник на жертвите на Холокоста. "Едни български пишлемета ги съдят сега в Париж. Аз носих славата в Лувъра, те носят гнусната част на нашия народ. Това ли е нашата държава?", попита риторично той, по БТВ.

ОЩЕ: ''Държавността е изтървана": Вежди Рашидов с критики към управляващите