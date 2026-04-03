"България 2030": ГЕРБ представи управленска програма с по-малко бюрокрация, бързо правосъдие и икономически ръст* (ВИДЕО)

Програмата "България 2030" на ГЕРБ беше представена днес (3 април), около две седмици преди изборите за Народно събрание на 19 април, с фокус върху ускоряване на съдебните процеси, сериозно намаляване на административната тежест и по-висока икономическа активност. Събитието се проведе в столичен хотел и събра както представители на партията, така и външни гости от различни сфери. Сред тях бяха социолозите Боряна Димитрова и Андрей Райчев, както и представители на бизнеса и публичния сектор.

Още в началото бяха заявени конкретни цели - "намаляване на регулаторната тежест с до 40% за две - три години" и ускоряване на наказателните производства чрез по-строги срокове и дигитализация.

Правосъдие

Един от най-конкретните и детайлно разписани сектори е правосъдието. Представените мерки, обявени от Рая Назарян и Георги Георгиев, са насочени към ускоряване на процесите и ограничаване на процедурните забавяния.

Сред основните предложения са:

"изцяло електронно връчване на всички книжа в досъдебна фаза"

"делата да не се връщат заради мотиви"

"въвеждане на задължителни срокове за съдебно произнасяне"

"приемане на закон за вещите лица"

"изготвяне на годишни стратегии за борба с корупцията"

Паралелно с това се поставя акцент върху по-бързото разглеждане на наказателни дела, което е изведено като централен приоритет в сектора.

По-малко бюрокрация

Сериозен фокус е поставен върху административната тежест и регулаторната среда. Бившият министър-председател Росен Желязков формулира проблема директно: "Хумосът на корупцията е бюрократичната тежест".

В тази посока ГЕРБ предлага:

Закон за намаляване на бюрокрацията

Закон за намаляване на административните регулации

Целта е не само облекчаване на бизнеса, но и ограничаване на предпоставките за корупционни практики чрез намаляване на административните бариери.

Икономика

Икономическата част на програмата е обвързана с очаквания за значителен растеж. Зам.-председателят на партията Томислав Дончев посочи, че реализирането на планираните политики може да доведе до:

"200 млрд. евро брутен вътрешен продукт"

"4% реален икономически растеж"

Тези прогнози са поставени в контекста на по-ефективна администрация, по-добра бизнес среда и по-гъвкав пазар на труда.

Здравеопазване

В плана има персонализирана медицина, генетични изследвания и иновации, които не само лекуват, но и удължават живота на българските граждани като целта е сегашната средна продължителност на живота от до 73 г. да постигнем 80 г. живот в следващите 10 години.

Ще се създаде Национален център за скрининг и дълголетие, ще се въведе геномен скрининг при всяко новородено, разширяване на инвитро пакета и плащане на всички разходи на семействата към него.

ГЕРБ планират да ликвидират доплащанията в здравеопазването, въвеждането на модел, подобен на този в здравеопазването - така ще има контрол дали има надписване на лекарства.

Костадин Ангелов обясни, че трябва да се създадат стратегически лечебни заведения във всяка област в страната чрез специален закон и стандарти.

Образование

Йорданка Фандъкова представи приоритетите в образованието - в тях са разписани промяна на учебните програми и преминаване от заучване към функционалност и ключови умения. Разширяване на възпитателната роля на училището, промени в оценяването - към проверка на уменията за използване на наученото и увеличаване на учителската заплата, включване на изкуствения интелект в образованието и обучение на учителите за това.

Предвиждат се и допълнителни задължения но и стимули за държавните университети, включително и увеличаване стипендиите на студенти и докторанти, както и преструктуриране на приема, така че да отговарят на изискванията на обществото и пазара на труда.

Социална политика

"Имаме най-ниската безработица, но 1 млн. българи не са на пазара на труда, 1 млн. са в сивия сектор. Почти половината от безработните са такива дългосрочно. Социалната политика ни струва 15,5 млрд. за пенсии, социални помощи, хора с увреждания. Това е 1/3 от д бюджет и не се разхождат ефективно", каза по темата председателят на социалната комисия в парламента Деница Сачева.

Сред предложенията на ГЕРБ е въвеждането на индивидуална сметка за умения и всеки да има право за обучение през целия живот - всеки да има свои ваучери за обучения, всеки сам да управлява собствените си развитие.

"Нека търсим работа от трети страни, където имаме недостиг сега, но имаме неразработен потенциал и за тях трябват програми. За младите трябва програма "Първа работа". Трябва единен социален пакет за домакинството - не може да има 100 вида бедност в държавата", настоя Сачева.

Регионално развитие и инфраструктура

В програмата "България 2030" на ГЕРБ инфраструктурата е представена като основен инструмент за икономическа активност и териториален баланс. Документът поставя акцент върху "ускорено развитие на транспортната свързаност" и изграждане на условия за привличане на инвестиции извън големите икономически центрове.

Сред водещите приоритети е разширяването на пътната и транспортната мрежа, като целта е "по-добра свързаност между регионите и съседните държави". Подчертава се необходимостта от довършване на ключови инфраструктурни коридори, които да улеснят движението на стоки и хора и да намалят логистичните разходи за бизнеса.

Паралелно с това се залага на развитие на индустриални зони, които да бъдат "оборудвани с необходимата инфраструктура за привличане на стратегически инвеститори". Тези зони се разглеждат като механизъм за икономическо активиране на региони с по-ниска заетост и ограничени инвестиции.

*Публикацията е съгласно договор, сключен между “Уебграунд Груп” АД и ПП “ГЕРБ” за кампанията за Парламентарни избори 2026 г. Купуването и продаването на гласове е престъпление!