"Чегъртането им ще създаде враждебност - министрите си мислят, че ще векуват": Борисов за кабинета "Гюров"

"Разсърдих се на кмета на Кюстендил - няма ли един да ме пита от кметовете кога ще направя съдебната реформа? И съдебна реформа ще се направи, но това го искат хората. Кметовете са изразител на желанията на хората, а ние като партия сме свързани с кметовете". Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на предизборно посещение във Видин с водача на листата в областния град и депутат от партията Росица Кирова. По думите му администрацията сега не работела, а само общините, заради стабилните си кметове.

"Държавата се ослушва и се чуди след 19 кой ще е - Бойко ли, Радев ли, Асен ли. ... Сглобкаджии звучи обидно. Няма как да има партия, която да управлява еднолично. Трябва да се работи в този дух", коментира Борисов. "Да се опитаме в България да бъдем консолидирани и да избегнем огромните щети, които ще дойдат от геополитическата обстановка. Политиканстването няма да помогне на никого. Чегъртането, което правят сега, само може да създаде враждебност. Да го правят, но цените растат. Колко пъти им казах, че до март не трябваше да се пипа редовното правителство. Сега цените растат главоломно, защото няма кой да ги спре. Знаят си, че това правителство ще е още един месец. Министрите си мислят, че ще векуват, а ние не можем дори да им научим имената", разкритикува той служебната власт на Андрей Гюров.

Намигвания към местната власт

Той подчерта, че не дели кметовете по партиен признак. Борисов посочи, че ГЕРБ искат да има пари за училища, пътища, за санирането, което е "най-добрата социална програма".

"В Кюстендил 78 блока са санирани, нов град. По плана за възстановяване, има го, защото направихме правителство, иначе бе безвъзвратно загубен", каза Борисов.

Иначе лидерът на ГЕРБ бе на посещение в Катедрален Храм "Св. вмчк Димитър Солунски" във Видин. През 2021 г. правителството на ГЕРБ отпусна близо 1 млн. лв. за консервация и реставрация на храма. Отново с подкрепата на ГЕРБ допълнителни средства от около 4 млн. лв. бяха осигурени преди година, след решение на Министерския съвет. Финансовата подкрепа е дадена за укрепване на храма и административната сграда на митрополията. Православният храм е вторият по големина у нас и паметник на културата от национално значение.

