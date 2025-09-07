Войната в Украйна:

07 септември 2025, 18:39 часа 298 прочитания 0 коментара
"Черният шаман на българската политика и оракул на Апокалипсиса": Вътрешният министър за президента

"Не напразно бяхме представителите на общината, областната управа, за да се демонстрира единството на държавата срещу подобни агресивни прояви. Тук президентът Радев излиза без никаква емпатия към пострадалия полицай и семейството му като черния шаман на българската политика. Като оракул на Апокалипсиса се храни от мрак, от тъмнина, от конфликт, от разделения, от катастрофи. Това каза вътрешният министър Даниел Митов в предаването "На фокус" по Нова телевизия във връзка с пребития началник от ОДМВР - Русе. Той разкритикува президента Радев за речта му на Съединението, с която по думите му е излязъл да разедини обществото. 

Митов заяви, че не бива да се води институционална война, но отбеляза, че не управляващите са тези, които ползват всеки един момент и всяка трибуна, за да го превръщат във възможност да разединяват нацията непрекъснато. Според него президентът трябва да се съобразява с политическата легитимност, която е дал българският народ на избори. По думите му държавният глава няма право да влиза в риториката на опозиционен партиен лидер. 

Побоят на полицейския шеф в Русе

Той определи разказите на семейството на считания за един от основните нападатели Жулиен като защитна реакция. "Решението на съда от вчера да остави нападателите за постоянно в ареста е достатъчно показателно. Кой, какво казал, как точно са протекли събитията, ще си стане ясно в рамките но досъдебното производство", обясни Митов. 

Той призна, че е бил много емоционален в Русе, защото е видял в какво състояние е полицейският шеф. Той обърна внимание, че шефът на ОДМВР - Русе се е легитимирал в ситуацията пред момчетата. "Когато полицейски служител се легитимира и влезе в ситуация, за да предотврати протовообществена проява или проява, застрашаваща обществения ред, всички трябва да се подчиняват. Никой няма право да докосва полицай", каза Митов. 

Митов коментира и недоволството в обществото, че случая с АТВ е обявен като средна телесна повреда, а в директора на ОДМВР - Русе -  тежка телесна повреда. Той заяви, че не МВР определя тези квалификации. ОЩЕ: Защо МВР пристигна 24 часа по-късно? Демерджиев с критики заради пребития шеф на ОДМВР-Русе

Вотът на недоверие

Вътрешният министър коментира и предстоящия вот на недоверие, като посочи, че има правителство на малцинството и всеки един вот на недоверие може да се окаже фатален за него. 

"Ние в случая имаме една задача -а именно да поставим ясни цели, които да са прозрачни, които да артикулираме към парламентарната зала и от там насетне, който иска да ни подкрепи", посочи още Митов. 

Той отговори и на въпрос дали се чувства зависим от Пеевски, като каза, че няма такива чувства. Митов добави, че си гони целите и никой не му пречи да го прави. 

Напрежението в Ботевград

Вътрешният миниестър коментира и напрежението и желанието за саморазправа в ромската махала в Ботевград срещу разпространителите на наркотици. 

По думите му последният случай е с 31-годишен мъж, която е настъпила след сърдечен удар и сега тепърва предстоят да излязат резултатите от съдебно-медицинската експертиза, да се установи имало ли е наркотици в кръвта му. 

"В момента тече специализирана полицейска операция именно там. Има задържани 33-ма души, други над 600 са проверени, профилактирани. Това, което трябва да се прави от полицията, ще бъде направено", добави Митов. 

Той заяви, че разбира фрустрацията, но отбеляза, че в продължение на много време не са взимани никакви мерки.

Какво се случва с наглите

Той коментира, че разследването за изчезването на "Наглите" е в активна фаза, протича под ръководната роля на СДВР, но в сътрудничество с международни партньори и всички останали главни дирекции в МВР.

"Трябва да оставим разследващите да си свършат работата. Издирваме ги по сигнал на техните близки. Работи се по всички версии", добави Митов. ОЩЕ: Трима от "Наглите" са в неизвестност, полицията ги издирва

Деница Китанова
