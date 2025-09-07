Войната в Украйна:

Защо МВР пристигна 24 часа по-късно? Демерджиев с критики заради пребития шеф на ОДМВР-Русе

07 септември 2025, 10:35 часа 905 прочитания 0 коментара
„Аз не видях никаква разлика от неадекватното присъствие на изпълняващия функциите главен секретар на МВР, а сега и подобна ситуацията в Русе с пребития шеф на полицията, дори когато има постоянен главен секретар. Главният секретар незабавно трябва да знае за един такъв инцидент и цялата истина“. Това заяви бившият служебен вицепремиер и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев пред БНР. Още: Младежи пребиха директора на полицията в Русе, състоянието му е критично

МВР пристигна 24 часа по-късно

Той разкритикува, че министърът на вътрешните работи Даниел Митов и главният секретар на МВР Мирослав Рашков са стигнали 24 часа по-късно след самия инцидент с директора на ОДМВР-Русе. Няма как да се очаква респект и уважение от гражданите, когато системата се овладява от хора с престъпно минало, посочи Демерджиев и призова да се съберат видеозаписи от камери. Кой от тези младежи е способен да нанесе такъв удар? Кой го е направил, запита бившият МВР министър.

Според Иван Демерджиев не може да се манипулира законът, а да се приложи самият закон. Много по-важно е да има превенция и всеки един полицай да бъде подготвен, а не да бъде пребиван и да попадат в такава ситуация. Ако прокуратурата смята, че показва характер или твърдост, то тя не го прави, продължи с критиките си бившият министър. Той призова някой да излезе и да обясни какво се случва в ДАНС и защо е имало освободени служители оттам. Единственото впечатление, което остава е, че се прави груб опит да се овладее ДАНС и да се използва като инструмент като КПКОНПИ, изтъкна Демерджиев.

Той обвини и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев, че е отнал възможността на гражданите да гласуват електронно. Самата негова политика изчиства ДАНС от хора, които са независими и професионалисти, а се поставят такива, които изпълняват поръчки, съзря Демерджиев. Той не е удовлетворен и от начина, по който работи сектор „Сигурност“.

Антон Иванов
