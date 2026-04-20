ЦИК пусна финалните резултати от изборите. Кой колко депутати ще има? (ГРАФИКИ)

"Прогресивна България" на Румен Радев печели извънредните парламентарни избори с убедителните 44.594%, показват окончателните данни на Централната избирателна комисия при 100% обработени протоколи от секционните комисии.

На втора позиция се нарежда ГЕРБ-СДС с 13.387%, следвани от "Продължаваме промяната - Демократична България" с 12.618%. Петпартийният парламент се допълва от ДПС на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски със 7.120% и "Възраждане" с 4.257%.

Под изборната бариера остават МЕЧ, "Величие", "Сияние" и БСП. Формацията на Радостин Василев е шеста с 3.225%, следвана от "Величие" с 3.104%. БСП остава осма с 3.017%.

По брой гласове "Прогресивна България" събира 1 444 924 гласа. ГЕРБ-СДС получава 433 755, а ПП-ДБ - 408 845. За ДПС са гласували 230 693 избиратели, а "Възраждане" събира 137 940 гласа.

&amp;lt;img src="https://public.flourish.studio/visualisation/28594182/thumbnail" mce_src="https://public.flourish.studio/visualisation/28594182/thumbnail" width="100%" alt="visualization" /&amp;gt;

МЕЧ остава извън парламента със 104 506 гласа. "Величие" изпреварва БСП по подкрепа - 100 572 срещу 97 753 гласа. "Сияние" получава 93 554 гласа, което се равнява на 2.887%.

Общо 50 732 души са отбелязали опцията "не подкрепям никого".

Разпределението на мандатите в новия парламент изглежда така:

<img src="https://public.flourish.studio/visualisation/28555533/thumbnail" mce_src="https://public.flourish.studio/visualisation/28555533/thumbnail" width="100%" alt="visualization" />

И вотът зад граница вече е изцяло обработен. Там "Прогресивна България" също е първа сила с 38.038%. Втора е ПП-ДБ с 22.843%, а трета - ДПС с 8.498%.

Прави впечатление по-слабото представяне на ГЕРБ-СДС извън страната - едва 4.669%, което ги поставя на шеста позиция. Пред тях се нареждат "Величие" с 5.782% и "Възраждане" с 5.245%, въпреки че и двете формации остават извън парламента.

По брой гласове в чужбина "Прогресивна България" събира 70 995 гласа, следвана от ПП-ДБ с 42 635. ДПС е трета с 15 860 гласа, а "Величие" получава 10 791. "Възраждане" е с малко под 10 хиляди гласа, докато ГЕРБ-СДС събира 8 715.

АПС има 6 905 гласа, МЕЧ - 6 832, а "Сияние" - 3 804 гласа сред българите зад граница.