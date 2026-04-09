Правителството на Гюров:

ЦИК потвърди нарушение за агитация с участието на министър Христанов (ВИДЕО)

09 април 2026, 17:48 часа 281 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Централната избирателна комисия (ЦИК) потвърди нарушение, свързано с използването на действащ министър в предизборна кампания. Става дума за служебния министър на земеделието Иван Христанов, чието изображение е било включено в агитационни материали на коалицията "Антикорупционен блок".

Казусът възниква в Бургас, където районната избирателна комисия (РИК) установява, че щабът на коалицията е облепил с визии на кандидат-депутатите, допълнени от снимка на Христанов и надписи като "Министъра на народа" и "Иван Христанов - съосновател на антикорупционен блок". Освен това министърът е лидер на партия "Единение", която е част от коалицията.

Според РИК-Бургас присъствието на действащ министър в подобен контекст създава внушение за институционална подкрепа към конкретна политическа формация. Комисията приема, че това нарушава принципа на равнопоставеност между участниците в изборите, както и добрите нрави. В мотивите си членовете посочват и съдебна практика, според която използването на публична позиция или ресурс за агитационни цели представлява нарушение.

Заради това РИК разпорежда премахването на материалите с участието на Христанов. Решението е обжалвано от "Антикорупционен блок", но ЦИК потвърждава изцяло изводите на бургаската комисия и оставя разпореждането в сила.

Ако коалицията реши да продължи спора, тя разполага с тридневен срок да атакува решението пред Административния съд в Бургас.

 

Ивайло Анев
