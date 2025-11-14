Любопитно:

Андрей Новаков: Бюджетът на ЕС няма да бъде върнат, различията са преодолени

14 ноември 2025, 20:51 часа 396 прочитания 0 коментара
Андрей Новаков: Бюджетът на ЕС няма да бъде върнат, различията са преодолени

"Давам си сметка как звучи това за хората, но трябва да кажем, че не е толкова трагично, колкото изглежда, поне от европейска гледна точка. Ние намерихме общ език и мисля, че хороскопът ще ни излезе в края на деня, особено когато говорим за България. В момента сме много добре позиционирани и това е водещата сила за мене". Това каза евродепутатът от ЕНП Андрей Новаков в студиото на "Още от деня" по БНТ. Той поясни, че бюджетът няма да бъде върнат, различията са преодолени и работата по бюджета ще започне през следващия месец.

Още: Гуцанов призова за спешно приемане на бюджета

Според него, страната ни има много добри позиции, но все пак не може от една страна да изискваме, а от друга - да искаме никой да не ни казва какво да правим. "Двете неща не вървят заедно. Напротив, в Европейския съюз споделяме отговорностите, но и по-богатите държави споделят солидарно с нас и България получава 22,5 млрд. евро за следващите 7 години. Ако продължим да имаме стабилно правителство, което да работи и тези пари стигнат в крайна сметка до крайните бенефициенти, България ще бъде коренно различна държава. И ние сме в топ 10 на държавите, които получават най-много от европейския бюджет", обясни той.

Още: Мартин Димитров: Бюджетът е началото на румънския и гръцкия сценарий

Новаков потвърди, че все пак България трябва да положи доста усилия в тази посока. "Трябва всички по веригата - от Брюксел, от Европейската комисия, през парламента, през министъра до конкретния кмет, който ще прави площад, да си свършат работа, за да се случи. И през последната една година аз виждам положително развитие - 3,5 млрд. лв. са разплатени от фондовете, които бяха замразени", обяви Андрей Новаков.

Още: Борисов за Сарафов: Ще предприемем мерки

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
ГЕРБ Андрей Новаков Бюджет 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес