"Доста лоша шега на правителството": Асен Василев за номинацията на Спецов за особен управител (ВИДЕО)

Според мен това е доста лоша шега на правителството, а не реална кандидатура. Това каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред медиите в парламента във връзка с номинацията на шефа на НАП Румен Спецов за особен управител в "Лукойл". Припомняме, че Спецов беше назначен от кабинета "Петков" за шеф на приходната агенция, сменен от служебния кабинет и върнат на поста от правителството на сглобката.

"Румен Спецов беше назначен, за да събира данъци, а не за да управлява рафинерия. Има изискване още в закона от 2023 г., че особеният управител трябва да има пет години опит в петролната индустрия и управлението на тази индустрия. Не мисля, че г-н Спецов ги има", смята Василев.

На въпрос от кога не е контактувал със Спецов, Василев заяви, че последно е разговарял с него, когато е бил министър на финансите. ОЩЕ: Румен Спецов е предложението за особен управител в "Лукойл" (ВИДЕО)

Игра с най-голямото българско предприятие

Според Василев е недопустимо да си играем с най-голямото българско предприятие и това дали ще има бензин по бензиностанциите като се назначава човек, който даже формално не отогаваря на критериите.

На въпрос дали Спецов ще бъде одобрен от САЩ и Великобритания, Василев обясни, че това може да го каже този, който говори със САЩ и Великобритания.

"С последните промени, които бяха приети в петък, никакви актове не могат да се обжалват на особения управител, не знам дали може да се обжалва акта на правителството по самото му назначение. Трябва юристи да кажат", посочи още Василев. ОЩЕ: Кой е Румен Спецов - предложен за особен управител в "Лукойл"?

Дерогация за "Лукойл"

След като днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изрази увереност, че ще получим дерогация от САЩ за "Лукойл", Асен Василев изтъкна, че разговорите трябва да се водят на ниво правителство.

"Не знам г-н Борисов като един депутат може би участва в тези разговори, може би не участва. Може и да му дават информация на него конкретно, която не се подава към парламента вече трети месец", посочи Василев. ОЩЕ: Борисов даде жокери за особения управител в "Лукойл": Няма да е човек на Пеевски, не е бил министър