Илияна Йотова: Харесах речта на фон дер Лайен, защото постави в центъра суверенитета на Европа

„Харесах вчерашната реч на Урсула фон дер Лайен. Харесах я, защото за първи път в центъра на тази реч стоеше суверенитета на Европа в много направления. И по отношение най-вече на сигурността на Европа, по отношение на най-големите предизвикателства, свързани със социални мрежи, с ИИ, с голямата зависимост на Европа от Китай. В това отношение речта ми хареса – тя беше искрена.“ Това каза в предаването "Лице в лице" по bTV президентът Илияна Йотова.

„Имаше обаче едно предложение, което мен лично много ме изненада, защото за първи път чух, че ще има нов съвет по сигурност, в който освен страните членки се предлага да участват Канада, Норвегия, Украйна и Великобритания“, обясни президентът. „Това ме смути, защото за първи път без мандат, без консултации с всички държави в ЕС се прави това предложение. Може би тази идея оттук нататък ще се развие повече в детайли“, смята тя.

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„Освен това как този съвет ще бъде финансиран, как се предвижда участието на Канада, защото има държави в ЕС, които все още дори не са ратифицирали търговското споразумение с Канада. Освен това кой ще го ръководи – това за мен е централен въпрос“, заяви Илияна Йотова.

Тя спомена и за други пропуски в речта на Урсула фон дер Лайен. „Очаквах, че една немалка част от нея ще бъде посветена на следващия бюджет на ЕС от 2028 до 2034 г., в който много страни имат много основания да бъдат против на този етап. Той сменя изцяло философията на финансиране на държавите членки. Има нови три стълба, в които имаме т.нар. национални и регионални програми, в които вместо досегашният начин, по който сме работили, има разпределение на средства от рибарство до сигурност“, обясни Йотова.

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По думите ѝ трябва да сме горди, че България беше спомената в речта на Фон дер Лайен в изключително положителен контекст, което е голям икономически пробив на България.

За помилването на наркодилър

„Изискали сме всички документи по случая, обърнали сме се към съответните комисии, както е по закон. Най-вече към министъра на правосъдието – тя е определила тази комисия. След това има лекарско заключение. Нашето решение изцяло лежи върху това.“ Това заяви в предаването „Лице в лице“ президентът Илияна Йотова във връзка с помилването на наркодилъра, известен като „петричкия Ескобар“.

„Единственото нещо, което знаехме, са официалните документи, с които сме разполагали от съда и с неговата присъда от 1999 г.“, уточни тя. „Този човек до 2023 г. не знаех нищо за него – какъв е той и защо така се нарича. Той не лежеше в затвора, 20 години не беше влизал в затвора“, каза Йотова.

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Президентът уточни, че е знаела за негова присъда в Гърция и заяви, че този акт не отменя присъди, нито реабилитира. „Единственото ни решение е било само върху лекарско заключение“, заяви Илияна Йотова.

„Сигурно, ако някъде някой ми беше казал, че този човек първо ще оживее – защото според лекарското заключение той не би трябвало да може да се движи изобщо – едва ли щях да взема това решение“, допълни президентът. „Тази особена дейност, която е вменена от Конституцията на президентската институция, почти не е разписана в законите, ако гледаме от страна на това дали и как се правят тези експертизи. Всичко е процедура“, обясни Йотова.

Случаят с Ива Михайлова

„В този казус е мобилизирана цялата българска държава и всички институции, включително журналисти и гражданския сектор. Минахме доста дълга пътека, за да стигна в Съвета на Европа, където Република Северна Македония членува. Поставих въпроса на възможно най-високото ниво – пред генералния секретар. Разказах казуса и помолих за помощ.“ Това каза в „Лице в лице“ президентът Илияна Йотова във връзка с лечението на Ива Михайлова.

По думите ѝ няма нищо лошо в това в ситуация на безизходица човек да се обърне към най-високата инстанция. „Има и български депутати, които са се обърнали и към комисаря по правата на човека на Съвета на Европа със същата молба“, допълни тя.

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„Преди два месеца написах като президент на президент, но и като жена на жена едно дълго писмо, описвайки целия случай на президента на РСМ – г-жа Силяновска. До този момент нямам отговор, което ме накара да предприема и тези мерки“, заяви Илияна Йотова. „Ние не спорим с институциите в РСМ, там има съдебно дело. Единственото ни желание е едно момиче на 23 години да не остане тежък инвалид до края на живота си“, каза държавният глава.

„Имахме разговори с водещи наши специалисти – неврохирурзи, както и с проф. Габровски и други лекари – да изпратим консилиум при техните лекари. Те не разрешиха и това“, заяви Йотова.

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