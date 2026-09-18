ДАНС да разнищи прокуратурата по случая "Петрохан": Депутат на Радев постави голям въпрос и каза има ли чадър

ДАНС е трябвало да попита прокуратурата какво се случва със сигналите по делото на шесторното убийство "Петрохан-Околчица". Жалко е за цялата тази ситуация, жалко е за тези шестима загинали, но големият въпрос е с каква цел и кой е отклонявал средствата за финансирането на неправителствената организация на Ивайло Калушев ("Националната агенция за контрол на защитени територии" - бел. ред.). Всичко това се е случвало по законов ред. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" генерал Румен Миланов пред БНТ. Още: Как държавата при много уж различни власти спа сладко и "Петрохан" се случи

Винаги ще има "някакви чадърчета"

Снимка: БГНЕС

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Според него се правят опити да се атакува определена политическа сила заради шесторното убийство, което по думите на депутата от управляващото мнозинство, е глуповата постъпка.

Според генерал Румен Миланов ДАНС трябва да потърси отговори по разследването за шесторното убийство и "да разнищи прокуратурата от въпроси". Той е сигурен, че службите ще стигнат до верните отговори.

Генерал Миланов заяви, че психологът Росен Йорданов трябва да си знае мястото и да бъде по-скоро част от вещите лица по делото, а не да бъде част от разследването.

Народният представител от "Прогресивна България" не каза дали има чадър над разследването по случая "Петрохан-Околчица". "Станалото вече е станало, сигурно винаги ще има "някакви чадърчета", но трябва да минимизираме това влияние", призова генерал Румен Миланов. По темата с "чадърите" и разполагането им - ПОЛЕЗНА СТАТИЯ: Бизнесът с мантинели в България: Има стара връзка дори към Иван Демерджиев

Според него трябва да се подготви значима пресконференция, на която да се отговори на всички въпроси не на ниво досъдебно производство, а да се отговори на всички политически въпроси.

Генерал Румен Миланов постави и другия много важен и възлов въпрос затова кой, как и за какво финансира неправителствените организации. ДАНС и МВР трябва много силно да проследят финансирането на НПО-тата, настоя депутатът и поиска да се провери откъде идват паричните потоци на такива организации.

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