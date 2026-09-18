Изборни анализи: Йотова ще се спъне, ако има "черен лебед". За ГЕРБ опасността да изчезне идва догодина

Едва ли ще има висока избирателна активност, по-скоро не, не се виждат условия за наказателен вот, нещата вървят към Илияна Йотова поне засега – думите са на социолога Димитър Ганев, а колегата му Първан Симеонов също го подкрепи – че поне засега Йотова е с по-добри шансове да победи. Но и двамата говорят по-скоро за президентски избори с балотаж.

На балотажа засега по-скоро би сработил някакъв рефлекс в полза на Гюров, но е много условно и зависи дали Бойко Борисов ще направи някое изявление, смята Първан Симеонов, основател на социологическата агенция "Мяра". Много е трудно да очакваме протестна вълна като на парламентарните избори, които доведоха Румен Радев на власт, предупреди той и изрази очакване за изборна активност от около 2 000 000 души т.е. доста малко.

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Преплитане на президент и кметове

Симеонов обаче каза и следното: Президентските избори в България често предизвикват изненади. "Въпросът е дали ще има черен лебед – нещо, което да успее да пречупи твърдия електорат на някоя от формациите", съгласи се Ганев. Той не счита, че "Петрохан" ще преобърне нагласите. Симеонов също се съгласи, че има време и може да излезе нещо, някакъв скандал, който да преобърне нещата – не че това засега е опция номер едно. Друга лека опасност за Йотова е демобилизация на нейния електорат – защото е считана за фаворит и съответно ще има отпускане: парадоксът защо да се ходи да се гласува, като е ясно, че ще спечели

При балотаж дали е възможно привърженици на загубили на първия тур да гласуват за Андрей Гюров – едва ли, каза още Ганев. И напомни как Бойко Борисов подкрепил на местните избори преди 3 години и Васил Терзиев, и Ваня Григорова – така че при балотаж най-важно ще е какви ще са посланията на кандидатите към електората на ГЕРБ. За ГЕРБ по-важни са следващите местни избори, там „ГЕРБ има някакви шансове тук-там“, обобщи Първан Симеонов в сутрешния блок на bTV.

И Ганев, и Симеонов очакват все пак при балотаж да има дебат между кандидатите - който евентуално откаже, ще губи от това.

"Президентските избори очертават нова политическа реалност" – от едната страна е ПБ, от другата е ПП-ДБ и ГЕРБ си търси място, предупреди Симеонов. "Кметовете имат партийна принадлежност, но тяхната принадлежност е свързана най-вече с преизбирането им", предупреди Ганев. Ако искаш по-големи проекти, не можеш да се опираш на местните данъци – трябва ти помощ от правителството, описа той. Според Симеонов, победа на Илияна Йотова ще даде добър старт на "Прогресивна България" "да се вкорени" във властта с бъдещи победи на местните избори. Голямо влияние ще има и геополитиката – защото светът е много несигурен, само да погледнем Украйна и как в Европа в големите държави властта върви към коренна промяна.

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