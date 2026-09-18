Войната в Иран::

Изборни анализи: Йотова ще се спъне, ако има "черен лебед". За ГЕРБ опасността да изчезне идва догодина

18 септември 2026, 8:33 часа 810 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Изборни анализи: Йотова ще се спъне, ако има "черен лебед". За ГЕРБ опасността да изчезне идва догодина

Едва ли ще има висока избирателна активност, по-скоро не, не се виждат условия за наказателен вот, нещата вървят към Илияна Йотова поне засега – думите са на социолога Димитър Ганев, а колегата му Първан Симеонов също го подкрепи – че поне засега Йотова е с по-добри шансове да победи. Но и двамата говорят по-скоро за президентски избори с балотаж.

На балотажа засега по-скоро би сработил някакъв рефлекс в полза на Гюров, но е много условно и зависи дали Бойко Борисов ще направи някое изявление, смята Първан Симеонов, основател на социологическата агенция "Мяра". Много е трудно да очакваме протестна вълна като на парламентарните избори, които доведоха Румен Радев на власт, предупреди той и изрази очакване за изборна активност от около 2 000 000 души т.е. доста малко.

Още: ЦИК обяви окончателно кандидатите за президентските избори (СПИСЪК)

Преплитане на президент и кметове

Симеонов обаче каза и следното: Президентските избори в България често предизвикват изненади. "Въпросът е дали ще има черен лебед – нещо, което да успее да пречупи твърдия електорат на някоя от формациите", съгласи се Ганев. Той не счита, че "Петрохан" ще преобърне нагласите. Симеонов също се съгласи, че има време и може да излезе нещо, някакъв скандал, който да преобърне нещата – не че това засега е опция номер едно. Друга лека опасност за Йотова е демобилизация на нейния електорат – защото е считана за фаворит и съответно ще има отпускане: парадоксът защо да се ходи да се гласува, като е ясно, че ще спечели

При балотаж дали е възможно привърженици на загубили на първия тур да гласуват за Андрей Гюров – едва ли, каза още Ганев. И напомни как Бойко Борисов подкрепил на местните избори преди 3 години и Васил Терзиев, и Ваня Григорова – така че при балотаж най-важно ще е какви ще са посланията на кандидатите към електората на ГЕРБ. За ГЕРБ по-важни са следващите местни избори, там „ГЕРБ има някакви шансове тук-там“, обобщи Първан Симеонов в сутрешния блок на bTV. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

И Ганев, и Симеонов очакват все пак при балотаж да има дебат между кандидатите - който евентуално откаже, ще губи от това.

"Президентските избори очертават нова политическа реалност" – от едната страна е ПБ, от другата е ПП-ДБ и ГЕРБ си търси място, предупреди Симеонов. "Кметовете имат партийна принадлежност, но тяхната принадлежност е свързана най-вече с преизбирането им", предупреди Ганев. Ако искаш по-големи проекти, не можеш да се опираш на местните данъци – трябва ти помощ от правителството, описа той. Според Симеонов, победа на Илияна Йотова ще даде добър старт на "Прогресивна България" "да се вкорени" във властта с бъдещи победи на местните избори. Голямо влияние ще има и геополитиката – защото светът е много несигурен, само да погледнем Украйна и как в Европа в големите държави властта върви към коренна промяна.

Още: Колко гласове са нужни, за да няма балотаж на президентския вот: ЦИК с важна информация

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ГЕРБ Президентски избори Илияна Йотова Първан Симеонов Димитър Ганев президентски избори 2026 местни избори 2027
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес