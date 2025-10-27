"Да хапнем по едно кебапче в 12 без 5": Проф. Пламен Киров за изборите в Пазарджик и закона пред Actualno.com

"В Пазарджик има една картина, която не бива да шокира политическите партии. Пазарджик винаги си е бил особен район и община, така че няма нищо, което да е станало по-различно след местните избори в града. Големият проблем там е, че избирателната активност е много ниска и когато се правят местни избори с ниска избирателна активност, тогава изкривяването на резултата се чувства много силно".

Това заяви пред Actualno.com преподавателят по конституционно право проф. Пламен Киров. Коментарът му идва след проведените местни избори в Пазарджик и отново подхванатата тема за промени в Изборния кодекс.

Може ли МВР да огрее навсякъде?

Той коментира накратко и работата на МВР в опазването от изборни нарушения преди, по време и след вота в Пазарджик. "МВР не може да огрее навсякъде и на всеки един избирател да се сложи по един полицай да гледа дали няма да се изкуши да си продаде гласа. Практиките на купуване на гласове стават много преди изборите. Каквото и МВР да имаме, когато едни причини пораждат контролиран и купен вот, резултатът няма да бъде особено блестящ. Възлагаме на МВР много надежда, но дали те имат желание и капацитета да предотвратят изборни нарушения - отговорът е "Не", отбеляза конституциналистът.

Проф. Киров обясни, че Изборният кодекс не може да предпази от нищо - нито един закон и неговото отваряне за промени в "12 без 5" не може да предпази от практика за неговото нарушаване и прилагане. "Тука не е виновна правната уредба на Изборния кодекс за местните избори в Пазарджик, а е виновна практиката по неговото прилагане", коментира конституционалистът.

Той добави, че самият начин на гласуване - дали ще е с хартиени бюлетини или машинно гласуване, не влияе върху изборния резултат и това го показаха редица избори. При местните избори машинното гласуване по-трудно се организира и се създават условия за изкривяване на резултата.

Проф. Пламен Киров заяви, че слабото място в изборите е, че са създадени маргинализирани прослойки, които са склонни да продадат всичко за жълти стотинки. "Въпросните маргинализирани групи не се интересуват от това как ще бъде управлявана държавата, а се интересуват от това да могат да хапнат малко кебапчета", коментира той.

