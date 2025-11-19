Спорт:

"Да покриеш речно корито не е забранено, но да построиш хотел върху него е крайно недопустимо": Министър Генов с нови данни

При 27% от проверените от МОСВ водни обекти по Черноморието има нарушения. Това заяви министърът на околната среда и водите Манол Генов след анализ на резултатите от извършената инспекция от екипи след наводненията от 3 октомври.

На брифинг след заседанието на Министерски съвет той подчерта, че проверките са извършени най-вече по Северното и Южното Черноморие от контролните органи Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ - Варна и РИОСВ - Бургас.

„В периода 7-24 октомври бяха обхванати над 20 водни обекта по Северното и Южното Черноморие. Проверките обхванаха 52 речни участъка - 16 по северното и 36 по южното. Установихме 14 участъка с нарушена проводимост, 7 покрити участъка, вкарани в тръби за заустване, 9 участъка, върху които е застроено, 6 коригирани участъка и 8 некоригирани, но почистени участъка“, уточни Генов.

„При направената проверка около 27% от проверените участъци са с реални нарушения. Имаме най-голям проблем в урбанизираните територии на Свети Влас, „Елените“, Лозенец, Царево, Слънчев бряг и Варна. Защитените зони като Ропотамо, Вая, Ахелой, Велека, Караагач са в изключително добро състояние, не открихме нарушение на законодателството. Установихме и че на много места водните участъци не са отразени в кадастралните карти. Това не е грешка на Кадастъра, някой е трябвало да го заяви пред съответните компании, изготвяли Кадастъра. В урбанизираните територии – специално на Свети влас, Елените, Лозенец и Царево, констатирахме намалена проводимост на водните течения“, заяви той.

Снимка: Actualno.com

Той посочи, че основните причини за трагичните наводнения по Черноморието са метеороличните и географските карти, малкият водосбор на зоните, формираната метеорологична обстановка на интензивни краткотрайни валежи, стръмният релеф в комбинация с близостта на Черно море.

„Също така и застрояването е един от факторите. Готвим подробен доклад, правим проверки в цялата страна за строителство или съоръжения, там където в картите за управление на риска от наводнение има някакви нарушения. Цялата информация ще я предоставим на МРРБ, за да може министерството и ДНСК да предприемат своите мерки по компетентност за всички тези случаи“, уточни още той.

„Продължаваме с контрола на реките и водните обекти. Пак по моя заповед бяха открити 27 преписки, точно за „Елените“, където стана голямото бедствие с жертви. Там няма нито едно съгласуване, което да е в разрез със закона и да е извършено от органите на МОСВ. Всички решения са взимани на ниво община“, каза Генов.

За хотел „Негреско“ на „Елените“, министърът уточни: „Да покриеш речно корито не е забранено от закона, но трябва да го покриеш по съответните изисквания. Да направиш обаче сграда върху него е крайно недопустимо и извън всякакви разпоредби и закони. Натъкваме се на строежи, които са в контрола на общинските власти по места.“

Ивелин Стоянов
МОСВ Манол Генов Елените
