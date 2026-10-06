Войната в Украйна:

"Дали г-жа Йотова е готова вече": След атаката в Черно море ДБ призова за незабавен КСНС (ВИДЕО)

06 октомври 2026, 11:52 часа 450 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Дали г-жа Йотова е готова вече": След атаката в Черно море ДБ призова за незабавен КСНС (ВИДЕО)

Днес търговски кораби са ударени в изключителната икономическа зона на България. Дали г-жа Йотова вече е готова да свика КСНС. Ние от ДБ отново искаме да бъде свикан такъв спешно по възможно най-бързия начин. Не просто войната е просто на 300 км. от нас, а вече има потопени кораби в изключителната икономическа зона на България", коментира съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев по време на брифинг в Народното събрание след атаката в икономическата зона на България в Черно море. 

Според него пред ООН Йотова е казала, че войната вече излиза извън териториалните води на страните във воюващите страни. "Въпреки това 9 месеца по-късно тя още не е свикала КСНС. За този период трябваше да бъдат свикани три КСНС", коментира още Мирчев. 

Според него с помилването на наркотрафикант тя е показала, че е под въпрос годността й за президент, а с отказа да свика КСНС тя ясно дава по-ясен отговор за това. 

Игра със страховете на хората

Междувременно варненският депутат от "Демократична България" Павел Попов обърна внимание, че вчера във Варна кандидатът за президент Илияна Йотова в рамките на своята избирателна кампания се опитала да усили страховете на българските граждани, разказвайки сценарии, които изобщо не принадлежат в сферата на възможното.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Тя се опита да изплаши българите, че техните деца могат да бъдат изпращани на фронта в Украйна. Този сценарий е абсолютно нереалистичен. Реалистичният сценарияй се разигра още същата вечер", коментира той. ОЩЕ: "България не само закъснява с мерки, но и върви в грешна посока": Проф. Тагарев след атаката в Черно море

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Илияна Йотова КСНС Ивайло Мирчев 52 Народно събрание ударени кораби Черно море
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес