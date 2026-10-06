"Дали г-жа Йотова е готова вече": След атаката в Черно море ДБ призова за незабавен КСНС (ВИДЕО)

Днес търговски кораби са ударени в изключителната икономическа зона на България. Дали г-жа Йотова вече е готова да свика КСНС. Ние от ДБ отново искаме да бъде свикан такъв спешно по възможно най-бързия начин. Не просто войната е просто на 300 км. от нас, а вече има потопени кораби в изключителната икономическа зона на България", коментира съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев по време на брифинг в Народното събрание след атаката в икономическата зона на България в Черно море.

Според него пред ООН Йотова е казала, че войната вече излиза извън териториалните води на страните във воюващите страни. "Въпреки това 9 месеца по-късно тя още не е свикала КСНС. За този период трябваше да бъдат свикани три КСНС", коментира още Мирчев.

Според него с помилването на наркотрафикант тя е показала, че е под въпрос годността й за президент, а с отказа да свика КСНС тя ясно дава по-ясен отговор за това.

Игра със страховете на хората

Междувременно варненският депутат от "Демократична България" Павел Попов обърна внимание, че вчера във Варна кандидатът за президент Илияна Йотова в рамките на своята избирателна кампания се опитала да усили страховете на българските граждани, разказвайки сценарии, които изобщо не принадлежат в сферата на възможното.

"Тя се опита да изплаши българите, че техните деца могат да бъдат изпращани на фронта в Украйна. Този сценарий е абсолютно нереалистичен. Реалистичният сценарияй се разигра още същата вечер", коментира той. ОЩЕ: "България не само закъснява с мерки, но и върви в грешна посока": Проф. Тагарев след атаката в Черно море