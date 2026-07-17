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Евтим Милошев защити избора си за новата шефка на НДК

17 юли 2026, 12:24 часа 498 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Евтим Милошев защити избора си за новата шефка на НДК

Министърът на културата Евтим Милошев защити назначението на Ия Петрова за директор на НДК по време на днешния парламентарен контрол. Тя е съпруга на зам.-шефа на парламента Иван Ангелов от "Прогресивна България" и се озова на поста след като властта смени изцяло ръководството на НДК.

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Припомняме, че 2 юли бе освободен целият Съвет на директорите. "До мен достигаха много сигнали за нарушения и порочни практики, но Министерството на културата не е разследващ орган. Затова назначих проверки на Инспектората и поисках вътрешен одит. Резултатите от одита предстои да излязат. Тези на Инспектората обаче излязоха. На тяхна база, считано от 24 юни, освободих като член на съвета на директорите и прекратих договора на Андрияна Татарова за управление на дружеството", обяви седмица преди това Милошев, освобождавайки предходната шефка.

Семейните отношения да не са автоматична пречка

Снимка: Пресцентър на НДК

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Днес, по време на парламентарния контрол в Народното събрание, министърът бе категоричен, че новият изпълнителен директор притежава нужните професионални и морални качества като напомни, че между 2015 и 2020 г. е е ръководила направление "Стратегическо развитие" в НДК. "Към момента на назначаването на доц. Петкова не са установени законови пречки. Обстоятелства като семейни и политически отношения не бива да поставят автоматично под съмнение доказан опит и професионализъм. В същото време подобни обстоятелства изискват още по-голяма прецизност и прозрачност в работата. Това са моите очаквания към работата на доц. Петкова", каза Милошев пред депутатите, след като Ангел Янчев от "Възраждане" намеси и миналото на баща ѝ като кмет на Пловдив и "червен" функционер, пише "24 часа".

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"Подборът следва логичния принцип да има представители от сферата на културата, от Министерство на културата, както и хора с административен юридически опит. Мандатът на всички новоизбрани членове на УС е до провеждането на конкурс и за не повече от 6 месеца", подчерта Милошев и добави, че критериите на МК при подбора на ново временно ръководство са се оформили след редица срещи с бивши служители на Двореца, като целта била в новото ръководство да има професионалисти и резултатите от работата им да са свързани с положителното развитие на НДК.

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НДК Евтим Милошев култура Ия Петрова
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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