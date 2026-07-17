Радев се страхува от ядрена война. ПП: Гундяев ли му каза? (ВИДЕО)

Премиерът Румен Радев изрази притеснение от възможна ескалация на войната в Украйна и използването на ядрени оръжия, което той коментира пред медиите в парламента. Думите му бяха в контекста на войната в Украйна и разрастването на нейния обхват. Те обаче предизвикаха съмнения в опозицията в лицето на "Продължаваме промяната" откъде той има подобна информация, като те дори го обвиниха, че създава паника в обществото.

"Казах и на западните ни партньори: Чернобил за много страни далеч на запад беше новина, но за нас Чернобил беше реалност. Виждаме как ежедневно има новини за атаки по ядрени централи, виждаме как расте ескалацията и можем да станем свидетели, не го пожелавам и това не трябва да става, но можем да станем свидетели на такически ядрен удар", бяха точните думи на Радев. ОЩЕ: "Не виждам победител": Радев за войната в Украйна и с питане някой видял ли е Велислава Петрова да подписва (ВИДЕО)

ПП: Гундяев ли му каза?

На думите на премиера реагира Велислав Величков от "Продължаваме промяната", като според него министър-председателят е допуснал възможността за евентуален тактически ядрен удар, който да засегне Европа.

Според "Продължаваме промяната" тези думи на премиера са много тревожен сигнал за паника към цялото население.

"Излъчването на този сигнал всъщност навежда на мисъл за война, а не за мир. По-интересното е откъде г-н Радев разполага с тези данни, дали ги е получил по линия на разузнаването, по линия на Кремъл или по линия на патриарха Гундяев", каза Величков.

Припомняме, че санкциите срещу руския патриарх Кирил отпаднаха от 21-вия пакет на ЕС, като България беше един от най-големите противници на тези санкции. Кирил, със светско име Владимир Гундяев, е бил агент на КГБ през 70-те години на миналия век и е осъществявал дейността си от Швейцария. ОЩЕ: България е блокирала санкциите срещу патриарх Кирил, за да избегне "антиевропейски настроения"