Нов път към националната детска болница: Отчуждават 21 имота

Столична община извършва отчуждителни процедури, които са важни за подготовката и стартирането на значими за града проекти. Много от дейностите са започнали още през 2024 и 2025 г. и продължават през настоящата, като основен приоритет са проектите с висока обществена значимост, свързани с инженерната и транспортната инфраструктура, образователната среда и развитието на зелената система на София. Това заяви заместник-кметът на София по обществено строителство Никола Лютов.

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Повече от 50% от имотите, ангажимент на Столична общината, необходими за осигуряване на транспортен достъп до националната детска болница, са отчуждени. Отчуждените обекти попадат в трасето на бъдещата т. нар. „Западна тангента“. Направен е предварителен анализ и изготвени участъци от улици като ул. „Харманлийско въстание“. Започнали са отчуждителни процедури за 21 поземлени имоти и сграда, които са на различен етап. По 11 от заповедите са изплатени обезщетения, други три са в процес. За 7 от имотите и една сграда е изготвен проект за изменение на кадастралната карта, който е процедиран в Агенцията по геодезия, картография и кадастър. След неговото приемане за реалните части от имотите, които се отчуждават, са издадени скици-проекти.

Приоритетно значение имат и отчуждителните процедури, необходими за разширяването на метрото с разширения на първа и трета метролиния, както и за осигуряване на транспортен достъп до подземния паркинг към метростанция „Люлин“ от бул. „Панчо Владигеров“.

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В програмата на общината за тази година са включени редица стратегически транспортни обекти като:

Изграждане на втори етап на бул.“Източната тангента“ в участък от бул. „Ботевградско шосе“ до бул. „Владимир Вазов“. За първия етап общината провежда процедура за избор на изпълнител;

Изграждане на Западната тангента от надлеза при „Бакърена фабрика“ до връзката с бул. „Ломско шосе“ в район „Връбница“;

Изграждане на улична мрежа за осигуряване на транспортен достъп до Националната многопрофилна детска болница;

Реализация на IV Искърска топломагистрала в участъка от ул. „Самоковско шосе“ по бул. „Копенхаген“ до съществуваща топлофикационна камера К№ ШМ-11;

Ще се извършва и поетапно отчуждаване за изграждане на ул. „Младежки проход“ в участъка от ул. „Луи Айер“ до Южната дъга на Софийския околовръстен път.

Други ключови инфраструктурни проекти са изграждането на инженерна инфраструктура, финансирана по Програма „Околна среда“ 2021–2027 г. Те включват изпълнението на водещ колектор в участъка от бул. „Цариградско шосе“ до бул. „Искърско шосе“, както и осигуряване на инженерна инфраструктура в кварталите „Абдовица“ и „Димитър Миленков“ в район „Искър“, кв. „Илиянци“, район „Надежда“, в с. Герман в район „Панчарево“, с. Иваняне, район Банкя. Проектите обхващат изграждане на водоснабдяване, канализация и корекции на речни корита.

Съществен акцент в отчуждителната програма е развитието на зелената система на столицата. Сред проектите с приоритетно значение са поетапното изграждане на „Зелен ринг на София“ с велосипедни и пешеходни алеи и ново озеленяване, развитието на линеен парк в „Манастирски ливади – изток“, както и дейностите по обновяване и разширяване на парк „Люлин“. За „Зеления ринг“ се извършва отчуждаване на 18 имота на територията на районите „Изгрев“ и „Слатина“.

Столична община продължава да инвестира в подобряване на градската среда, като подготвя проектната готовност на обекти с дългосрочен обществен ефект.