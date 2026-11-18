"Среща между китайската панда, заразения с чума плъх от Санкт Петербург и американския бабуин с изцапано червено дупе, но в златен фрак." Цитатът е на руския социолог, публицист, политически коментатор и опозиционер Игор Ейдман, който живее в Германия. В публикация във Фейсбук той предлага няколко варинта как да бъде предадена срещата, която започва днес, 18 ноември, в Шънджън, Китай, между китайския президент Си Дзинпин, американския му колега Доналд Тръмп и руския военнопрестъпник Владимир Путин.

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Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI