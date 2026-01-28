ДБ не са съгласни с Асен Василев за Лорер и Божанков (ВИДЕО)

Лидерите на "Да, България", която е част от "Демократична България" изглежда не са съгласни с желанието на Асен Василев Явор Божанков и Даниел Лорер да не са част от листите на ПП-ДБ на предстоящите предсрочни парламентарни избори. "По отношение на Лорер и Божанков, смятаме, че хора, които са заемали ясни позиции, макар да противоречат на позицията на мнозинството, не можем автоматично да ги изключваме", каза пред медиите Божидар Божанов.

Той обаче е категоричен, че решението на нашия Национален съвет на "Да, България" е да се явят в коалиция ПП-ДБ.

"Разговори за листите не са започнали", добави още Божанов.

Има ли разнобой в ГЕРБ?

Другият лидер на "Да, България" Ивайло Мирчев заподозря разнобой в ГЕРБ. "Спомняте си, че премиерът Желязков беше в Давос, подписа Съветът за мир, ние се противопоставихме на цялата тази работа, виждаме, че днес ГЕРБ се противопоставят на това. Очевидно има някакъв разнобой или са разбрали каква голяма глупост са направили, защото няма следващ ход", добави Мирчев.

Несъгласие с Радев

От "Да, България" не са съгласни с изказване на Радев на икономическия форум, с което той свързва Европейския съюз със стратегии на трети страни.

Мирчев уточни, че става въпрос за страни, като Китай и Русия, които според него са далеч от бъдещето на Европа.

"Още повече да се дава като пример новата стратегия на САЩ и тя да се свързва с бъдещето на ЕС. Ние сме на мнение, че трябва да има реформирана Европа", смята ощ е Мирчев. ОЩЕ: Коалиция под въпрос: Денков намекна за разрив, ако в листите влязат Божанков и Лорер