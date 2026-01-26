Коалиция под въпрос: Денков намекна за разрив, ако в листите влязат Божанков и Лорер

Народният представител от ПП-ДБ и бивш министър-председател акад. Николай Денков заяви, че в следващите дни ще бъде подготвено коалиционното споразумение с "Демократична България", ще бъде подписано и ще се върви напред към предсрочните парламентарни избори. "Всички коалиционни взаимоотношения изискват да има уважение към другата страна. Ние уважаваме техните решения и те би трябвало да уважават нашите решения", каза Денков пред БНТ за реденето на листите в коалицията на ПП-ДБ и ще възникнат ли проблеми, ако в тях влязат Даниел Лорер и Явор Божанков.

Той предупреди, че ако "Демократична България" не се съобрази с реденето на листите, тогава самата коалиция се поставя под въпрос.

Денков заяви, че Лена Бориславова трябва да отговори на въпросите за новия си политически проект. "Кирил Петков е в ПП и много често си контактуваме с него, пишем си и се виждаме. Кирил Петков има доста сериозно влияние в ПП, а в листи той не е заявил желание да бъде в листите", каза още той.

Служебен кабинет и накъде отива Румен Радев?

Николай Денков защити тезата на ПП-ДБ служебен вътрешен министър за предсрочните парламентарни избори да бъде Бойко Рашков. "Хората в МВР знаят кои са схемите и кои са купувачите. Единственият човек, който го е правил досега е Бойко Рашков", коментира Денков.

По думите му, докато Румен Радев е бил президент това да мълчиш явно помага. Когато си в партийната дейност и се състезаваш с другите партии мълчанието пречи, защото създава вакуум и всеки може да изсипе каквото иска, добави акад. Денков. Той допълни, че ПП следи какво казват привържениците на партията за коалиция с Румен Радев след предсрочните парламентарни избори.

Акад. Николай Денков предупреди, че ще има последствия за България от подписването и включването на България в Съвета за мир. "Това не е проблем за САЩ, а е проблем на процедурата в България, защото някой не я е спазил", каза още Денков и напомни, че ПП-ДБ ще сезират Конституционния съд по темата.

