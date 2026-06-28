Зад доставките на мантинели стои бивш премиер? Демерджиев за дълголетните далавери в пътното строителство

Кабинетът "Желязков" се е погрижил чрез различните министерства, агенции и дружества да сключи така договори за обществени поръчки, че корупционните практики по източването на бюджета да продължат и след неговото съществуване. Това коментира министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Той обяви, че се прави проверка на доставката на мантинели в България, "защото, ако се поразровите, ще видите, че само две дружества доставят мантинели, а злите езици говорят, че и зад двете дружества стои една и съща фигура - на един бивш премиер".

Казусът с мантинелите

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Демерджиев коментира следствените действия по повод разследването на прчините за катастрофата на магистрала "Тракия", при която камион премина през мантинелата в насрещното платно и помете автомобил, в който загинаха трима души.

"Ще направим всичко необходимо да видим как се изграждат тези мантинели и колко струват например в Германия и как се изграждат и колко струват в България", уточни той пред БНР.

"Не само това ще проверим. Ще проверим пътищата, които с нашите пари са изграждани, и представляват еднолентов път. Абсолютен цинизъм. Как да няма произшествия на еднолентов път, който няма габарит да се разминат два автомобила, понеже някой е решил, че за него по-важно е да усвои парите, отпуснати по една или друга поръчка", допълни министърът.

"Желязков" се е погрижил корупционните практики да продължат и след него

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Демерджев обясни, че вече са обобщени преписките, водени в МВР, свързани с кражбите в пътното строителство и са предадени на изпълняващия длъжността главен прокурор.

"Сезирал съм и.ф. главен прокурор да се прегледат внимателно производствата по пътните ремонти. Защото тази отговорност не е само на МВР, тя е на всички отговорни държавни институции. Не може само МВР да се справи с този проблем", заяви министърът.

По отношение на предложения от правителството проектобюджет министър Демерджиев заяви, че той е отражение на "безотговорните действия на някои от последните кабинети и най-вече на последния - на Желязков, известен на хората повече като кабинетът на Пеевски".

Източник: БГНЕС

"Изхарчени са много повече пари, отколкото е било допустимо и възможно. Този кабинет се е погрижил чрез различните министерства, агенции и дружества да сключи толкова договори за обществени поръчки под условие, а условието е да бъде осигурено финансиране, така че корупционните практики по източването на бюджета да продължат и след неговото съществуване. Спираме тези договори и това е причината за целия този шум, който вдигат създалите ги", обяви той.

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Министърът на вътрешните работи посочи, че лаборатории, които да изследват кръвните проби за наркотични вещества, ще има през август, като уточни, че по негово разпореждане сроковете са били съкратени, а до този момент няма лаборатории, защото "някой е решил да прави обществени поръчки за проектиране, въпреки че в МВР има проектант".

"Прекратих тези поръчки и се направи ремонт. Разликата е десетки пъти по-ниска цена на това, което се прави. Събрани са данни за всякакви такива поръчки в МВР и предприемаме действия в същата посока - прекратяване на всички, които можем да прекратим, или заместване с други практики, които водят до десетки пъти по-евтини плащания по тях. Само в МВР поръчките са стотици и не може да се очаква, че можем да обхванем всички за около два месеца", обобщи Демерджиев.

За Баба Алино

По казуса "Баба Алино" министърът коментира, че дълги години на всички нива държавата си е затваряла очите или мълчаливо е съдействала да се случи това, което виждаме в Баба Алино.

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"За нас е пределно ясно, че хората, които са поемали ангажименти и са усвоявали тези средства на Олег Невзоров, ще бъдат изправени и ще отговарят пред закона. Стигнахме до част от тях, но продължаваме работата до най-високото ниво, до което може и трябва да се стигне. Най-високото ниво по този казус, до което може и трябва да се стигне, това са хората, отговорни за действията на Деньо Денев - председател на ДАНС тогава. Има достатъчно доказателства за повдигане на редица обвинения, събират се и още", обяви той.

Амбицията ни е работата да продължи, докато всички, съпричастни към тази дейност, бъдат с повдигнати обвинения, добави министърът.