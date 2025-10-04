Кой рекетира София за боклука в "Люлин" и "Красно село": ВИДЕО от BIRD подсказва

"София няма да се огъне пред рекета". Това заяви столичният кмет Васил Терзиев, визирайки въпроса с извозването на боклук от районите "Люлин" и "Красно село". Там се въвежда временна кризисна организация.

Още: Терзиев за боклука в София: "Няма да позволя на хора с прякори да ограбват столичани"

Защо се стигна дотук? При отварянето на обществените поръчки за новите договори за извозване на боклука в София, тези два района отпаднаха - защото се оказа, че има само един участник с валидна оферта, обаче тя излиза по-скъпо от прогнозната стойност: това каза и днес Васил Терзиев, според когото "Софекострой" също е под натиск да не сваля цената - Още: Въвеждат кризисна организация за сметопочистването в "Люлин" и "Красно село"

Покрай организацията на обществените поръчки стана ясно, че искащата да участва и да спечели договор турска фирма "Норм Санаи" е пострадала - тя се състезаваше да спечели именно извозването на отпадъци в "Люлин" и "Красно село", но нейни камиони бяха подпалени - в нощта на 29 септември. Разследващият сайт Bird.bg публикува видеокадри, показващи пламтящите превозни средства - те са от охранителна камера. Впоследствие фирмата се оттегли от надпреварата:

Според Bird.bg, зад натиска стои известният Христофорос Аманатидис-Таки, който така и се оказва неуловим за българското правосъдие. Сайтът поставя въпроса и дали турската фирма, която определя като гравитираща около преследвания в Турция кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, е поканена от екипа на Терзиев в опит да се разбият сенчести монополи в чистенето на боклука в София. Начело на българския клон на "Норм Санаи" е Нуретин Огютогулари. Той е бил кандидат за кмет на истанбулския район Аташехир. Издигнат е от Републиканската народна партия (Cumhuriyet Halk Partisi). Това са така наречените кемалисти – застъпници на светската държава от западен тип. От тази партия е излъчен Екрем Имамоглу.

Още: Васил Терзиев: Софиянци, готвят ни следващата криза. Този път е за 500 млн. лв.