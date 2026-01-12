Любопитно:

Деница Сачева: Управлението плати тежка политическа цена

ГЕРБ пое отговорността да участва в управлението, за да сложи край на "спиралата от избори" и да гарантира стабилността на държавата, коментира в "Още от деня" по БНТ Деница Сачева от ГЕРБ. По думите ѝ през последните пет години за избори са похарчени 1 милиард лева, а честите избори са довели до съмнение дали демократичният процес може да произведе стабилно управление.

"Стигнахме до там да смятаме, че държавата може да се управлява единствено и само чрез протести и това смятам, че е една изключителна заплаха не за ГЕРБ, а за всички, които биха искали да видят държавата стабилна", подчерта Сачева.

Тя направи разграничение между гражданския глас и криминалните интереси, като заяви, че има криминални интереси, които са били против членството на България в еврозоната. "Не мисля, че колегите от ПП-ДБ имат право да считат, че този протест е техен. На площада имаше много хора, които казаха, че не харесват никого, а също така имаше хора, които ги освиркваха и тях самите. Така че хората, които бяха на площада бяха много и различни и никой не може да поеме категорична отговорност за това кой с какъв интерес е излязъл там", заяви Сачева.

Тя е категорична, че има криминални интереси, които са били против членството на България в еврозоната. „Това са хора и структури, които очевидно са имали такъв интерес, но ние не можем да твърдим, че всички винаги действат единствено и само с добри намерения. И отново искам да кажа, че ние сме с ясно уважение и смирение към гражданския глас, към хората, които изразиха своето разочарование, недоволство и желание за по-добър живот в България, но също така трябва да бъдем и абсолютно безкомпромисни, ако на площада е имало и криминални интереси", обясни Сачева.

По отношение на отношенията с "ДПС - Ново начало" Сачева заяви, че подкрепата им е била необходима за изпълнение на конкретни цели. "Многократно сме обяснявали какви са нашите взаимоотношения с "ДПС - Ново начало" и смятам, че много ясно казахме, че ние създадохме това управление с една-единствена цел, да влезе България в еврозоната, да възстановим Плана за възстановяване и устойчивост и да спрем спиралата от избори. Тези три цели бяха изпълнени и за изпълнението на тези три цели гласовете на "ДПС - Ново начало" имаха съществено значение", коментира тя.

Сачева отрече да има зависимости. "Разбирам, че е много по-лесно да се обяснява света през подобен тип зависимости, но във всеки един момент, в който едни хора си взаимодействат, те зависят един от друг. Точно толкова колкото ГЕРБ е зависил от гласовете на "ДПС - Ново начало", точно толкова и "ДПС - Ново начало", каза тя.

Деница Сачева призна, че управлението е платило "тежка политическа цена", но подчерта, че отговорността е ключова. "Тези политици, които се страхуват да платят политическа цена, не са тези, които са полезни за хората", коментира Сачева.

