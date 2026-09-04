Депутат на Пеевски сам се отказа от имунитета си

Депутатът от ДПС Димитър Аврамов е дал съгласие за сваляне на имунитета му. Това съобщи председателят на Народното събрание Михаела Доцова в пленарната зала.

Вчера временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова внесе в парламента искане за сваляне на имунитета на Аврамов. То е направено по предложение на прокурор от Върховната касационна прокуратура и е необходимо, за да продължи наказателното производство срещу депутата пред Върховния касационен съд.

Аврамов беше арестуван за първи път през 2012 г., когато беше депутат от ГЕРБ. Той беше обвинен в търговия с влияние и искане на подкуп. След ареста е изключен от ГЕРБ, а впоследствие става народен представител от ДПС.

Заради депутатския му имунитет наказателното производство срещу него през годините нееднократно е било спирано.

През октомври 2025 г. Софийският апелативен съд отменя оправдателната част от присъдата на Софийския градски съд и признава Аврамов за виновен за престъпление, извършено в съучастие с друго лице - търговия с влияние. В останалата осъдителна част присъдата е потвърдена, посочиха от прокуратурата.

Присъдата е обжалвана пред Върховния касационен съд. За да може делото да бъде разгледано от ВКС, е необходимо депутатският имунитет на Аврамов да бъде свален. След като той е дал съгласието си, не се налага парламентът да гласува разрешение за продължаване на наказателното производство.