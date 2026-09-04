"Орди от тролове": Вицепремиер с обиди към опозицията, обвинения в пропаганда и овладяване на БНР

Остър сблъсък между вицепремиера Иво Христов и лидерите на "Демократична България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев в пленарна зала по време на петъчния парламентарен блицконтрол. Размяната на реплики започна след след въпрос на Божанов относно изказване на Христов в ефира на БНТ за овладяване на медиите от богати хора и критики към Българското национално радио. Депутатът настоя вицепремиерът да назове конкретни имена на олигарси и да уточни дали БНР е зависимо, като обвърза темата и с потенциалната продажба на "Нова телевизия" на американски купувач с MAGA култура.

От своя страна вицепремиерът контрира, че медиите са скъпо занимание и са в ръцете на богати хора, включително на такива, подкрепящи "Демократична България", което разпали напрежението в зала. И още - Иво Христов обвини Божанов, че е говорител на определен олигархичен клон, и разграничи думите си, заявявайки, че БНР просто не отговаря на критериите за обективност според сигналите на самите граждани. Относно сделката за "Нова телевизия" Христов отрече да има информация и отхвърли възможността тази американска култура да се привнесе у нас.

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Впоследствие вицепремиерът, който преди време нарече ДБ "партия с отпаднала необходимост" нападна директно и Ивайло Мирчев с думите, че "неговите орди от тролове във Фейсбук" са деформирали дебата и са прогонили хората от мрежите, превръщайки се в основен източник на омраза. В отговор самият Мирчев определи критиките на Христов към БНР като институционална заплаха и първа стъпка към овладяване на обществената медия.

"Нямаме си трол ферми, нямаме и идеолог, нещо средно между Дугин и Распутин. Нямаме и нещо друго - чужда компания, наета за обслужване дигитално с трол ферми, за разлика може би от "Прогресивна България". И ако вие не знаете, то ние ще излезем с името на компанията, обслужваща ви в предизборната кампания. И тогава ще трябва да сте много конкретен от парламентарната трибуна, като излезете отново да говорите за трол ферми", обяви още Мирчев.

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