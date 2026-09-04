Кънев: Премиерът отново използва трибуната на парламента, за да сервира руска пропаганда

Евродепутатът и лидер на ДСБ Радан Кънев обвини премиера Румен Радев, че от парламентарната трибуна отново разпространява послания от арсенала на руската пропаганда.

Повод за реакцията му стана изказването на Радев по време на парламентарния контрол, в което министър-председателят коментира руската дронова атака срещу летището в Лайпциг и европейската военна помощ за Украйна.

"Българският премиер днес отново използва трибуната на българското Народно събрание, за да сервира порция руска пропаганда", написа Кънев. Още: Управляващите още мълчат за минималната заплата през 2027 г.

Според него всяко от основните послания на Радев е част от "устойчивия кремълски пропаганден арсенал".

Кънев критикува използването на израза "колективният Запад", който според него е понятие, използвано от Кремъл и не отговаря на действителните позиции на държавите, определяни като Запад. По думите му позициите на САЩ, от една страна, и на Европа и Канада, от друга, по редица въпроси са съществено различни.

Евродепутатът определя като руско пропагандно послание и твърдението, че Западът воюва с Русия.

"Упоритото твърдение, че Западът воюва с Русия, е също изключително руско послание. И също дълбоко невярно", заявява Кънев. Още: "Новите собствени ресурси на ЕС": Радев се тревожи, че част от акцизите за цигарите може да отидат в бюджета на Европа

Той определя и думите на Радев, че Европа трудно би съществувала дълго срещу Русия, като "ескалация на руската пропаганда".

Поводът - руската атака срещу Лайпциг

По време на парламентарния контрол Радев определи като "безразсъдно действие" руската атака с дрон срещу летището в Лайпциг, но същевременно заяви, че безразсъдно е и изпращането на европейски оръжия за Украйна.

"Дали не безрасъдно действие водещи държави от Европа да изпращат своите далекобойни оръжия да атакуват хиляди километри в дълбочина руска територия - оръжия произведени в Европа, с информация от Европа и инструктори от Европа?", попита премиерът.

Още: "Търсим един заглушител": КРС издънили работата в "Драгалевци" - очаква се трансформация в службите

По думите му Русия няма да остане безучастна, ако европейски оръжия се използват за атаки дълбоко на нейна територия.

Радев заяви още, че "колективният Запад" се опитва да постигне конвенционална победа над Русия, без да отчита факта, че тя е най-голямата ядрена сила. Той призова Европа "час по-скоро" да седне на масата за преговори с Москва.

Премиерът защити и позицията на Министерството на външните работи, което осъди хибридните атаки срещу Германия и изрази солидарност с Берлин, но не посочи Русия като техен извършител.

Кънев: Отговорът трябва да е спокоен

Според Кънев думите на Радев не са случайни, а са част от "осмислена и последователна комуникационна стратегия", насочена към разделяне и радикализиране на обществото преди изборите.

По думите му целта е да бъде мобилизиран радикалният и носталгичен електорат, както и да бъдат отблъснати и обезверени умерените граждани.

Кънев призова политическият отговор да не бъде със същия тон.

"Затова и отговорът ни трябва да бъде обединяващ, а не разделящ. Възпитан, а не скандален. Умерен, а не радикален", посочва той.

Евродепутатът формулира пет тези, които според него трябва да бъдат противопоставени на пропагандните внушения.

На първо място Кънев посочва, че отговорността за войната е на агресора. Според него Европа подкрепя независимостта на Украйна, но не воюва с Русия. Още: Радев взе отношение за саботажите в Германия с познати от реториката на Путин фрази

Той заявява още, че националната сигурност на България не може да се основава на "подмазване" към Путин, Ердоган или администрацията на Доналд Тръмп, а на сътрудничество с държави, които са изправени пред сходни рискове - сред тях Румъния, Полша, балтийските и скандинавските страни и Гърция.

"Европа е по-силна единна, отколкото разделена. И България е по-силна в единна Европа", пише Кънев.

Той определя Китай и Турция като източници на нелоялна конкуренция, а не като "добронамерени инвеститори".

В заключение Кънев заявява, че пропагандните внушения могат да бъдат посрещнати с разум и спокойствие.

"Мнозинството българи показва забележителна устойчивост на пропагандната истерия. Очевидните истини не могат да бъдат отменени от истерични лъжи", посочва той.