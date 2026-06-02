Родители масово не получават бележки за плащането на частни уроци, недоволни са и от общата среда за децата

Асоциацията на езиковите центрове в България представи резултатите от национално проучване сред родители, което изследва практиките при частните уроци, провеждани извън образователни центрове, най-често в домашна среда. Изследването, обхващащо 169 респонденти, показва, че значителна част от частните уроци се провеждат в жилищна среда, най-често в дома на преподавателя. Данните очертават едновременно висока зависимост от неформални практики и значими очаквания за по-голяма прозрачност и стандарти в сектора.

Основните резултати

Анализът на събраните данни показва следните ключови тенденции:

85.5% от плащанията при частни уроци в домашна среда се извършват в брой;

9.4% се осъществяват по банков път, а 5.1% - чрез карта или мобилни приложения;

значителен дял от родителите не получават документ за извършените плащания;

наблюдава се ограничена информираност относно данъчните и осигурителните задължения при този тип дейност;

над 80% от анкетираните подкрепят въвеждането на мерки за по-голяма прозрачност;

родителите изразяват притеснения и относно условията, в които се провеждат занятията, включително хигиена, осветеност и обща безопасна среда.

Инициатива за насоки и стандарти

Въз основа на резултатите Асоциацията на езиковите центрове в България започна инициатива за разработване на практически насоки за безопасно и законосъобразно предоставяне на частни уроци в домашна среда. Целта е да бъдат подпомогнати както преподавателите, така и родителите чрез ясна и достъпна информация относно добри практики, финансови изисквания, здравословна среда и базови мерки за безопасност при провеждане на обучение.

В рамките на тази инициатива асоциацията е отправила официални запитвания до компетентните институции, включително Национална агенция за приходите (НАП), регионалните здравни инспекции и органите по пожарна безопасност към Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Целта е да бъдат събрани експертни становища и практически насоки, които да бъдат интегрирани в подготвяното ръководство, казват от асоциацията..

Обществена цел и следващи стъпки

Асоциацията подчертава, че целта на инициативата е да се подпомогне създаването на по-ясна, предвидима и безопасна среда за провеждане на частни уроци.

В следващите месеци тя ще разработи практическо ръководство (FAQ), което ще обхваща ключови аспекти на дейността - от финансовата отчетност и административните изисквания до базовите стандарти за здравословна и безопасна учебна среда.

Организацията заявява готовност за последващ диалог с институции, експерти и заинтересовани страни с цел подобряване на информираността и повишаване на качеството и безопасността в сектора на частните уроци.