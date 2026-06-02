Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Компанията на Атанас Бостанджиев направи поредна важна крачка към придобиването на акциите на Левски

02 юни 2026, 16:57 часа 820 прочитания 0 коментара
Снимка: levski.bg
Компанията на Атанас Бостанджиев направи поредна важна крачка към придобиването на акциите на Левски

От „София Кепитъл“ са изпратили съобщение до Комисията за защита на конкуренцията относно придобиването на пряк контрол върху Левски и непряк контрол върху дъщерните му дружества „Стадион Георги Аспарухов“ и „Спорт Маркетинг“ ЕООД. Това е още една стъпка към официалното влизане на новия собственик на „сините“ в клуба - Атанас Бостанджиев.

ОЩЕ: Бостанджиев каза: "Сираков вътре" и всеки да си знае мястото! 

От Комисията за защита на конкуренция излязоха със становище

От Комисията за защита на конкуренцията са публикували официално съобщение, в което се казва следното: „В Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/, на основание чл. 24, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията /ЗЗК/, е постъпило уведомление, по което е образувана преписка № КЗК/457/2026 г., с което Комисията се уведомява за намерението на „София Кепитъл“ АД (в процес на учредяване) („Придобиващо предприятие“), действащо чрез учредителите си Джемкорп Съб Холдингс Лимитед (Gemcorp Sub Holdings Limited), дружество, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Абу Даби Глобал Маркет, Обединени арабски емирства, с регистрационен номер 0000023436 и Джемкорп Емплоймънт Сървисис Лимитед (Gemcorp Employment Services Limited), дружество, регистрирано съгласно законодателството на Англия и Уелс, с регистрационен номер 13305984, да осъществи концентрация чрез придобиване на пряк контрол върху „Професионален футболен клуб Левски“ АД, ЕИК 121660936 („Придобивано предприятие“) и непряк контрол върху дъщерните му дружества „Стадион Георги Аспарухов“ ЕАД, ЕИК 207690616 и „Спорт Маркетинг“ ЕООД, ЕИК 204390231 по смисъла на Глава V от ЗЗК“.

Наско Сираков Атанас Бостанджиев

„Търговските дейности на въпросните предприятия са:

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

- Придобиващото предприятие е учредено за целите на сделката. Икономическата група на Придобиващото предприятие оперира в областта на управление на фондове, както и инвестиции и управление на енергийни, инфраструктурни, петролни и рафинерийни проекти; - Придобиваното предприятие

– участие в професионални футболни първенства в България (Първа лига), както и в европейски клубни турнири (квалификации и групови фази на УЕФА), както и спортно-организационна и административна дейност.

Искането е КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение, въз основа разпоредбите на ЗЗК. В тази връзка, на основание чл. 80, ал. 2 от ЗЗК всяко трето заинтересовано лице може да представи информация или да изрази своето писмено становище относно сделката и въздействието, което тя може да окаже върху ефективната конкуренция на съответния пазар в страната.

Становището следва бъде заведено в деловодството на КЗК в срок от седем дни от датата на публикуване на настоящото съобщение (27.05.2026 г.), като бъде подкрепено със съответни доказателства. Съобщението е изготвено от уведомителя, като КЗК си запазва правото да се произнесе с окончателно решение след извършването на цялостна оценка на нотифицираната сделка“, се допълва в текста.

ОЩЕ: На „Герена“ удариха поредна „греда“: Левски опита да вземе трансферна цел на ЦСКА, но получи моментален отказ

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Наско Сираков Левски Атанас Бостанджиев
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес