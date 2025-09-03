Депутатите изслушват Желязков за сагата със самолета на Урсула фон дер Лайен

Премиерът Росен Желязков ще бъде изслушан от депутатите във връзка с разнопосочните информации около инцидента с GPS сигнала на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на летището в Пловдив на 31 август. Това ще бъде първа точка в програмата на НС за четвъртък, 4 септември, решиха депутатите. Изслушването беше включено в програмата на парламента за тази седмица по предложение на лидера на ДСБ ген. Атанас Атанасов.

Припомняме, че първоначално от правителствената информационна служба съобщиха, че при подход за кацане на летище Пловдив е изчезнал GPS сигналът. Във вторник обаче премиерът Желязков посочи, че "няма защо да се разследва ситуацията със самолета, защото тези смущения не се водят нито хибридни, нито киберзаплахи". На тофи фон приложението на проследяване на движението на самолетите в реално време "FlightRadar" обяви, че противно на репортажите в медии, GSP сигналът на самолета на Фон дер Лайен не се е губил в нито един момент от полета.

На този фон се появиха и редица притеснителни репортажи във водещите световни агенции. Sky News написа, че моментът на инцидента не е случаен и е част от по-голяма заплаха.

В програмата беше добавена и още една точка - проект на декларация за позиция на България във връзка с предложения от Европейската комисия средносрочен преглед на кохезионната политика. Проектът на декларация ще бъде точка втора в четвъртък.

В програмата за първата сряда от месеца традиционно са включени за обсъждане и предложения от опозиционните парламентарни групи - именно като първа точка в заседанието след политическите декларации по повод старта на есенната пленарна сесия бе обсъдено и поредното предложение на "Величие" за свикване на референдум за запазване на лева като национална валута, който бе отхвърлен за пореден път.

