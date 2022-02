Джамбазки с жест, считан от председателя на Европейския парламент за фашистки (ВИДЕО)

Видео от реакцията на Джамбазки се появи в Twitter.

Защо той реагира така? Джамбазки определи като "позорно" решението на Европейския съд относно върховенството на правото и закона и как ако то бъде нарушено, ЕС може да спира еврофондове на нарушилата го страна-членка. Според него решението нямало нищо общо със законността, а било "ненавист към идеята на националната държава" – заради Полша и Унгария. „Опитвате се да им вменявате някаква вина”, каза той.

Today's ruling of the #ECJ is an abomination. There is no sane person who thinks that #HU 🇭🇺 or #PL 🇵🇱 have no functioning #RuleofLaw . Instead you use it as a whip against the nation states you despise. Long live the nation states of #Europe ! pic.twitter.com/eE8ShN5Rwh

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола реагира също в Twitter и определи жеста на Джамбазки като фашистки и че такова поведение е абсолютно неприемливо.

A fascist salute in the European Parliament is unacceptable to me - always and everywhere.



It offends me and everyone else in Europe.



We stand for the opposite.



We are the House of democracy.



That gesture is from the darkest chapter of our history and must be left there.