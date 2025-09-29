"Догодина режим на водата в Плевен няма да има": Желязков залага авторитета на правителството

Поемаме отговорността за това. Режим няма да има догодина. Това каза министър-председателят Росен Желязков по време на брифинг в Плевен, където ще участва в кризисния щаб за безводието. Той увери, че в момента се залага авторитета на правителството, за да може този въпрос да бъде решен. "Догодина не трябва да има режим и това е нашата отговорност. Ние воюваме с природата, но първо трябва да отвоюваме безхаберието на институциите от последните години и да покажем, че те могат да работят. Защо иначе трябва да има редовно правителство? Да оставим природата да ни решава всички проблеми и социални, и полотически?", коментира Желязков.

Според него намалелият ресурс трябва да бъде използван по най-добрия начин.

Направеното до момента за Плевен

Министър-председателят инспектира свършеното до момента за водопреносната мрежа на Плевен.

"Вода тече на места, където не е текла, защото са рехабилитирани канали, защото са разчистени дерета, защото са направени неща, които не са правени, защото не е имало хабер, не е имало желание, не е имало отношение", уточни пред медиите премиерът. ОЩЕ: "Гражданите са принудени да търпят това, което е резултат от дълго време нищо правене": Говори кметът на Плевен

По време на инспекцията стана ясно, че нови 400 литра вода в секунда са осигурени за област Плевен, но те ще бъдат ползвани за оросяване на шахтовите кладенци. До самия град ще достигнат 40 литра в секунда.

По-късно министър-председателят и местните власти отидоха на рововете, които оводняват група кладенци в Долна Митрополия. От ВиК Холдинга го информираха, че се възстановява помпена станция, която ще ползва река Вит за оводняване на тези кладенци и от там се очаква ефект от 60 до 80 литра вода в секунда за града. ОЩЕ: Властта доведе нови 400 литра вода в секунда в област Плевен (ВИДЕО)

Премиерът и ресорните министри се заеха с безводието

След призивите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, премиерът днес е в Плевен, а междувременно стана ясно, че към министър-председателя в Плевен ще се присъединят вицепремиерът и председател на Националния борд по водите Атанас Зафиров, както и министрите на регионалното развитие Иван Иванов и на околната среда и водите Манол Генов.

Те по-рано бяха във Велико Търново, където увериха, че режим на водата там няма да има. ОЩЕ: Зафиров увери: Режим на водата във Велико Търново и областта няма да има