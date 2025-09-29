"Гражданите са принудени да търпят това, което е резултат от дълго време нищо правене": Говори кметът на Плевен

"Водните цикли на градовете не се извършват от общините. Те се финансират от държавата. Там участва и ВиК дружеството. ВиК дружествата могат да участват и в оперативни програми, където се подменят тръбите за чистата вода и канализацията. Плевен е изпуснал два водни цикъла. Последният воден цикъл е 2016 г. Това е от предишните ръководства. Тогава не е направен. Той е бил само частичен. Сменени са мрежи в две села в общината - Ясен и Буковлък, и ремонт на пречиствателната станция в Божурица. След това нищо не е правено".

Това коментира кметът на Плевен д-р Валентин Христов пред БНТ по повод продължаващата водна криза в областния град. Той обясни, че до момента са извършени част от краткосрочните мерки и се работи по средносрочните мерки, които са предоставили от регионалното министерство. "Общината приоритизира своите проекти, които са към МРРБ и ги подаде към Министерство на финансите и МРРБ за одобрение, които са свързани с ВиК инфраструктурата, с подмяната на ВИК мрежата, която е много остаряла и това води до драстични загуби на вода в града, близо 75-78%. С кратките мерки, които предприехме, всъщност ние спомагаме на ВиК дружеството с техника и с работници, участвахме в почистването на канала от Дъбнишката бара", добави още той.

Снимка: Любомир Минков/"Забелязано в Плевен"

Кой е виновен?

По думите му проектите за водните цикли на градовете не се правят от общините. Според данни на ВиК през 2011 г. загубите в град Плевен са били 52%. Всичко това, което гражданите са принудени да търпят, е следствие на дългото време нищо правене, допълни кметът на Плевен.

Още от миналата година направихме райониране на град Плевен и започнахме обследване къде са най-големите загуби. Имаме определени зоните с най-големи загуби. Това са кварталите "Дружба", "Воден", "Сторгозия" и 9-и квартал. Проблемът е, че прослушването на тръбите може да се осъществи, когато тръбите са пълни. Последното обследване завърши през април. Благодарение на него започват проектите за подмяна на ВиК мрежата в тези квартали, посочи още д-р Христов.

