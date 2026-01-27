Документът, подписан от Желязков за Съвета за мир, още не е внесен в парламента

За да може да се говори за конкретни срокове, първо трябва да има внесен документ в Народното събрание. Това заяви пред медиите председателят на парламентарната комисия по отбрана и депутат от ГЕРБ Христо Гаджев по повод бъдещото обсъждане на ратификацията за присъединяването на България към Съвета за мир, иницииран от президента на САЩ Доналд Тръмп. Той подчерта, че независимо кога документът бъде внесен, парламентът ще го разгледа, било то в рамките на настоящия законодателен орган или в следващия.

По думите на Гаджев въпросът кога ще бъде внесено предложението не е към депутатите, а към Министерския съвет. Още: Експерт: Бордът за мир противоречи на българската Конституция

Конституционният съд да реши

Той посочи, че би подкрепил искането на "Продължаваме промяната – Демократична България" Конституционният съд да бъде сезиран по темата за ратификацията, "за да се види, че и тази опорка не е състоятелна".

По-рано от ПП-ДБ заявиха, че Народното събрание не трябва да разглежда ратификацията на документа за присъединяване към Съвета за мир, преди Конституционният съд да се произнесе дали той е в съответствие с Конституцията. Още: Въпрос към всички министри: Как и защо България влезе в Съвета за мир?

Гаджев информира още, че пред комисията по отбрана в момента стоят два основни приоритета - инвестиционен разход за придобиване на брегови противокорабни ракетни комплекси и ратификация на споразумение с Италия за сътрудничество в областта на отбраната, свързано със съвременното изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район "Кабиле". И двете точки са включени в дневния ред на днешното заседание на комисията, като той изрази надежда те да бъдат разгледани и в пленарната зала.