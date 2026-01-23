ПП-ДБ атакуват участието ни в Съвета на Тръмп в Конституционния съд (ВИДЕО)

"Настояваме преди ратификацията от страна на Народното събрание да имаме произнасяне от страна на Конституционния съд за преценка на съответствието на подписания документ с основните положения и изисквания на Конституцията", каза съпредседателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България" Надежда Йорданова във връзка с присъединяванетио на България към Съвета за мир под патронажа на американския президент Доналд Тръмп.

Тя настоява преди сезиране на Конституционния съд парламентът да не се произнася по тази ратификация.

"До вчера Росен Желязков беше сламен преимер, от когото нищо не зависеше. След вчера е сламен премиер, който постави България в периферията на Европа", добави Йордан Иванов от ДСБ.

Припомняме, че вчера водещите европейски държави като Франция, Германия, Великобритания и скандинавските страни отказаха участие в Съвета на Тръмп.

Единствените представители на Европейския съюз са българският премиер в оставка и унгарският министър-председател Виктор Орбан. ОЩЕ: Желязков обяви кой му е позволил да вкара България в Съвета на Тръмп. Парламентът ще има думата

Защо скандалът може да е още по-голям?

Надежда Йорданова обърна внимание, че скандалът може да е още по-голям, защото в информационната система на Министерски съвет няма решение, с което Желязков да бъде упълномощен да се присъедини към Съвета на Тръмп, а само едно, което е поверително.

"Представяте ли си абсурда, в който българското правителство в оставка поставя цяла България. Ако поверителният акт е този, който е упълномощил Росен Желязков да подписва документ, мисля, че скандалът става още по-голям при положение, че хартата за съвета за мира е публична, публикувана е в интернет и целият свят я вижда", добави Йорданова. ОЩЕ: Гърция постъпи по византийски със Съвета за мир на Тръмп