Без акциз за пропан-бутана: Депутат от ПБ повдигна завесата за мерките заради скъпите горива

Обсъжда се отпадането на акциза за пропан-бутана като мярка за падане на цените на горивата. Всичко ще стане ясно до половин час. Това заяви народният представител от „Прогресивна България“ Стефан Белчев в ефира на Нова телевизия. "2 евро станаха 2 лева, което не е приемливо за нас като потребители. Ще има таргетирано подпомагане на най-уязвимите групи", посочи той.

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По думите му за дизел и за бензин ще има таргетирани мерки за физически лица. Но не уточни дали това ще е на колонка, както е било преди, или ще се въведат други мерки. "Ще има подпомагане и на междуградските превозвачи, за линейките, за училищните автобус", каза Белчев.

Попитан мисли ли се за безплатен градски транспорт, той каза, че се е мислило и по тази тема, но той не вижда хората да слизат от колите, за да ползват градски транспорт, въпреки ненормалните цени на горивата.

От ПБ са скептични за отваряне на темата за отпадане на ДДС за горивата, тъй като и други сектори ще се наредят на опашката с това искане.

Цените на храните

Белчев коментира и новата платформа за проследяване на храните. „Плюсовете на новата инициатива са, че в случая, когато се дигитализира цялата верига на доставка, тук ще се видят всички прекупвачи“, обясни той. По думите му целта не е да се повтаря вече налична информация, а да се добавят нови данни.

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„Ще работим с изкуствен интелект, за да се видят изкривяванията в пазарните механизми и да се пресече нелегалният внос“, каза депутатът.

Той обясни, че информацията, която ще се изисква от производителите и търговците, по същество вече съществува. „Изискваме да има фактури, сертификат за внос и качество, а в случая всичко това ще се обработва в единна система, в която основно участие ще има изкуственият интелект“, посочи Белчев.

По думите му платформата е нова и се предвижда тя да бъде единственият канал за подаване и обработка на тази информация.