Антон Кутев рамо до рамо с Владо Николов за Йотова и Украйна: Позиция на ЕС, не на България

Позицията, изразена от Кая Калас, е обща позиция на ЕС и тя не е позицията на България. Позицията на България беше ясно изразена в речта на Илияна Йотова. Това каза Антон Кутев от "Прогресивна България" по време на брифинг в парламента във връзка с поведението на президента Илияна Йотова в ООН - "острие" на брифинга беше и Владимир Николов. Припомняме, че след като върховния представител по външна политика в ЕК Кая Калас обяви, че България и още 50 държави подписаха общо изявление в подкрепа на Украйна и осъдиха руската агресия, президентът Йотова излезе с пост, че такова не е подписвала и че не е участвала в общата снимка.

Кутев смята, че даже не става въпрос за документ, а за брифинг на Кая Калас пред медиите и защо се е чуло името на България - това е въпрос към ръководството на ЕК. Припомняме, че Калас е външният министър на ЕС (върховен представител по външна политика) и няма самостоятелни позиции.

Попитан дали България подкрепя позицията на ЕС (България е член на ЕС), той отговори, че не е човекът, който ще каже какво подкрепя България и президента Йотова, а тя сама ясно го е казала в речта ѝ пред Общото събрание на ООН.

"Ако искате да направим позиция за това, което се случи днес, че тази позиция беше нюансирана в черно и бяло. В международната политика позициите рядко са черно и бели", добави още Кутев.

Той поясни, че към документите на заседанието на Съвета по сигурност българската страна се опита да изпрати своите резерви и съображения още преди началото на заседанието преди да тръгне делегацията, но впоследствие се е оказало, че по процедурни правила, това не е възможно. "Така или иначе ние резерви от наша страна имахме, просто не бяха изпратени по процедурата на заседанието за Съвета за сигурност", добави още Кутев.

Кална предизборна кампания

Кутев обясни реакцията на опозицията с началото на предизборната кампания.

"За съжаление си личи в пленарната зала, където опозицията превръща тази надпартийна тема в поредната опорка за калната кампания, която се води срещу президента Йотова", каза още Кутев. ОЩЕ: Подписала ли е България документ в подкрепа на Украйна, осъждащ руската агресия: Илияна Йотова с уточнение

Каква е позицията на България?

Той се оплака, че цял ден слуша как е ясна позицията на България.

"Интересно е дали бивш външен министър не прави разлика между декларацията и изявлението. Нали на него не му е ясно, че взима изявлението на Кая Калас, което е медиен брифинг, а не подписан документ. Не му ли е ясно, че под този документ подпис на Илияна Йотова няма", попита още Кутев.

Той е категоричен, че всичко, с което се занимават политиците днес, е предизборна агитация.

"България е активен участник в многостранната дипломация и участва в различни формати. Декларации съчетават и отразяват множество нюанси и национални позиции. Ние подкрепяме всяко международно усилие за прекратяване на военните действия. Най-важното е, че абсолютно несериозно партии, които свеждаха външната ни политика като функция на взети от чужбина решения и които задължиха България да финансира от собствения си бюджет войната в Украйна, не е сериозно тези партии заедно с "Възраждане" в момента да изказват и да дават насока на сегашната външна политика на България", категоричен е Кутев. ОЩЕ: ГЕРБ за поведението на България в ООН: Кандидатът Йотова се разграничи от президента Йотова (ВИДЕО)