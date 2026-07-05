ДПС обвинява МВР в политическа злоупотреба с международни регистри

Предстои да допълним сигнала в прокуратурата спрямо проверката на Делян Пеевски с нови факти и обстоятелства. Става въпрос за международни договори, регламенти и директиви, които категорично са нарушени. Това каза депутатът от ДПС Калин Стоянов, който коментира изказването на вътрешния министър Иван Демерджиев за манипулиране на данни относно полетите на Делян Пеевски и Десислава Атанасова.

ОЩЕ: Демерджиев заговори за манипулации и заличаване на данни за полетите на Пеевски

"Предстоят действия от нас, с които ще бъдат уведомени всички партньорски служби. Това е изключително чувствителна информация и не би следвало да се използва за политически цели", каза Стоянов.

Депутатът на Пеевски заяви и че "скандалът с незаконните действия от страна на вътрешния министър и длъжностни лица от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и Държавна агенция "Национална сигурност" набира сериозна скорост и още утре ще бъде изнесен и на международната сцена". "Явно започва да се спекулира по някакъв начин и да се внушава, че едва ли не се е случило нещо нередно", добави той.

Той коменитра, че се използват международни регистри от овластени хора, като информацията се използва не за друго, а за "политическа цял и политическа борба с тези, които са отсреща - опозицията".

ОЩЕ: ДПС алармират: Срещу Пеевски е ползвана международна система за разследване на тероризъм (ВИДЕО)

"Ние искаме да разберем на какво основание МВР използва международни регистри, в които се събира, съхранява, обработва и анализира информация, която следва да се използва за пресичане, предотвратяване, разкриване и преследване по наказателни производства предимно за престъпления, тероризъм, както и тежка организирана престъпност, каквато е трафика на наркотици, хора и оръжия", каза Стоянов.

Той добави, че от ДПС - Ново начало не са разбрали какво се разследва и по какво наказателно производство. "Хубавото е, че проверките от страна на прокуратурата ще докажат кой и по какъв начин е разпоредил проверката, на които служители, в кои регистри са бъркали и защо", каза още Стоянов.