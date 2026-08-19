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"Само добрите ли олигарси спонсорират "Прогресивна България"": Трифонов с нова атака срещу Радев

19 август 2026, 8:25 часа 1158 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Само добрите ли олигарси спонсорират "Прогресивна България"": Трифонов с нова атака срещу Радев

Снощи се шегувах затова, че Румен Радев е преборил олигархията. Нищо не е преборил. Защото, ако ще бориш нещо, първо трябва да знаеш какво е то, второ - да посочиш кой го олицетворява, и трето - да кажеш как си го преборил.

Това написа лидерът на ИТН Слави Трифонов в социалните мрежи.

"Вие знаете ли какво означава всъщност думата „олигарх“? Румен Радев ни набива в главите тази дума от шест месеца. В предизборната му кампания това беше водещ лозунг - че ще се бори с олигархията. 100 дни той управлява вече, продължава всеки ден да говори, а на 14 август каза, че вече я е преборил. Предполагам, че всеки един от вас вечер, преди да заспи, тегли наум една майна на олигархията и се надява утре да е по-добре. По отношение на олигархията, само дето аз се шегувам. Всъщност не ви ли втръсна от цялото това шоу? Защото това е шоу", категоричен е Трифонов.

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"Само общи приказки"

Според него Румен Радев не е казал нито едно име на никакъв олигарх. "Говори само общи приказки, без никакви факти. И ни мисли всички за глупаци", смята Трифонов.

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"Проверих какво означава думата „олигарх“. Олигархичен кръг е група от хора, които държат в ръцете си огромна икономическа и политическа власт. Сещам се за един голям олигарх, който абсолютно отговаря на определението в тълковния речник - Доналд Тръмп. В ръцете му има огромна политическа и икономическа власт. Или Илон Мъск - огромни, невероятни икономически възможности и тесни връзки с управляващата администрация в САЩ. Румен Радев ще воюва ли с тях или ще се ограничи само на територията на България? Искам да знам с кого точно воюва Румен Радев и кого е победил. Искам конкретика, а не общи фрази. Кой е основният враг на Румен Радев, а според него и на България? Как го е победил? Какви средства е използвал и колко дълго ще бъде победен?", попита Трифонов.

Той добави, че има и още въпроси. "Разделя ли олигарсите Румен Радев на „добри“ и „лоши“? Само добрите ли спонсорират „Прогресивна България“? Кой даде пари за тази толкова скъпа предизборна кампания на Румен Радев? Добре, ето - аз ще кажа едно име. Иво Прокопиев олигарх ли е? Той е много богат, не крие връзките си с ДБ и ПП, собственик е на медии и директно влияе от години на политическите процеси. И не се крие, а го прави демонстративно. Той добър олигарх ли е? И въобще ми омръзна Румен Радев да говори общи приказки. Като иска да е на вълните на народната любов, да започне да нарича нещата с истинските им имена. За съжаление, борбата на Румен Радев с олигархията започва да ми прилича на борбата на ПП и ДБ със съдебната система: „Ако е в нашите ръце, значи вече е реформирана“. Защо самият Румен Радев или някой негов симпатизант не ме опровергае? Аз ще ви кажа защо. Защото съм прав", написа още Трифонов.

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Слави Трифонов олигарси Румен Радев
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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