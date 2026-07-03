ДПС алармират: Срещу Пеевски е ползвана международна система за разследване на тероризъм (ВИДЕО)

Депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов алармира пред медиите в парламента, че при проверките за полетите на Делян Пеевски от МВР са използвали PNR системата, която макар да съдържа изключително много информация за лични данни, маршрути и начин на плащане, не всеки може да търси в нея, тъй като тя се ползва предимно за разследване на престъпления, свързани с тероризъм.

ДПС със сигнали: Ето от кого искат отговори

"Интересното е, че право на достъп за България има Националното звено за получаване и обработване на PNR данни към ДАНС., т.е. отговори дължат министърът на вътрешните работи, председателят на ДАНС Станчо Станчев, както и директорът на ГДБОП Мартин Златков.

По думите му те трябва да обяснят кой и на какво правно основание им разпрореди да извършват справки в международна база данни.

Калин Стоянов посочи, че в тази връзка е изпратил сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова.

"Ние ще уведомим и партньорските служби и други институции от Европа, тъй като в тази система има множество чувствителна информация, която те ежедневно събират, обработват и анализират и евентуално използват тогава, когато е необходимо да разследват престъпления, свързани с тероризъм", добави още Стоянов. ОЩЕ: Калин Стоянов: Ивайло Мирчев разгласи класифицирана информация - откъде я има(ВИДЕО)