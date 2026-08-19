Кабинетът "Радев":

Кабинетът "Радев" обсъжда организацията на президентските избори

19 август 2026, 6:38 часа 651 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com/Румен Скрински
Кабинетът "Радев" обсъжда организацията на президентските избори

Очаква се правителството на Румен Радев да обсъди организацията на президентските избори на 25-ти октомври тази година. Това става ясно от предварителния дневен ред на редовното заседание на кабинета. Министрите ще дискутират различни теми, включително състоянието на хазната за полугодието и стратегия за финансова грамотност. Сред предложенията е и награждаването на Нешка Робева с орден “Стара планина” първа степен. Още: Графикът е готов: Докъде стигна ЦИК с подготовката за вота наесен

Президентски избори

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Припомняме, че в края на юли депутатите решиха президентските избори в България да се проведат на 25 октомври след лидерска среща на парламентарните групи по време на редовния председателски съвет в Народното събрание.

При необходимост от втори тур балотажът ще бъде насрочен за 1 ноември. Съгласно Конституцията именно парламентът определя датата на президентските избори. Вотът трябва да се проведе не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата на действащия държавен глава, който приключва на 22 януари 2027 година.

Освен това Централната избирателна комисия прие хронограма за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г., съобщиха от комисията. До 9 септември ЦИК трябва да определи условията и реда за провеждане на предизборната кампания.

До 17:00 ч. на 9 септември партиите и коалициите подават заявления в ЦИК за регистрацията за участие в изборите за президент и вицепрезидент. Също до 9 септември ЦИК регистрира партиите и коалициите за участие във вота.

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Илияна Йотова Румен Радев избори за президент президентски избори 2026
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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