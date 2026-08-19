Излязоха подробности от шокиращата смърт на Хейдън Панетиер

Приятелят на Хейдън Панетиер - Брайън Хикърсън, с когото ту се събираше, ту се разделяше, и неговият брат Зак Хикърсън са били в апартамента в Южна Каролина, където актрисата почина през уикенда, се казва в полицейски доклад, съобщи АП.

Полицай от Грийнвил, който се е отзовал на адреса в неделя следобед, 16 август, е бил посрещнат от двамата братя. След това видял как парамедиците се опитват да реанимират жена, като ѝ правят сърдечен масаж и изкуствено дишане. Тя била в безсъзнание и не е реагирала, се посочва в доклада.

По думите на служителя на реда по тялото на жената не е имало видими белези, които да обяснят състоянието ѝ. След опити за спасяване на живота ѝ, спешните медици са обявили смъртта на Панетиер в 14:31 часа местно време. Причината все още не е установена, а случаят продължава да се разследва. Аутопсията не е открила следи от травма, а от полицията заявиха, че служителите не са забелязали признаци на насилие, отбелязва АП.

Актрисата, която изгря още като дете и по-късно достигна върха на славата със сериалите "Герои" и "Нашвил", се бореше с алкохолна зависимост и депресия. Тя щеше да навърши 37 години на 21 август.

Бурна връзка с Брайън Хикърсън

Хейдън Панетиер и Брайън Хикърсън имаха бурна връзка в продължение на години, съпътствана от обвинения, че 37-годишният прохождащ актьор е упражнявал физическо насилие над нея, отбелязва АП. През 2020 г. той беше обвинен в множество тежки престъпления, свързани с насилие, като по-късно не оспори две от обвиненията за нанасяне на телесна повреда и лежа за кратко в затвора.

Той беше осъден на четири години пробация и беше задължен да посещава курсове за контрол на гнева и срещи на организацията "Анонимни алкохолици". Хикърсън изпълни условията и наскоро поиска от съда да промени присъдата му, но преди дни това искане беше отхвърлено от съдия в Лос Анджелис, припомня АП.

В своите мемоари "Това съм аз" Панетиер пише за престоя на Хикърсън зад решетките и за това как се е надявала това да го промени. "Исках Брайън да бъде в затвора точно толкова, колкото да се стресне, но не и толкова дълго, че да се превърне в по-лош човек", пише тя. "Имах нужда той да признае грешките си и да се промени заради тях, но не исках да го травмирам по необратим начин."

Актрисата пише за решението си да "се освободи от негодуванието си" и да се опита да прости на Хикърсън, с когото се запознава в ресторант в Холивуд през 2018 г., след като забелязва неговата „очарователна усмивка“. Полицейският доклад, който е в голямата си част е цензуриран, посочва, че отзовалият се полицай първо е разговарял със Зак Хикърсън, който казал, че жената в безсъзнание е приятелката на брат му.

"Забелязах, че Зак беше силно развълнуван, докато екипът на Спешна помощ се опитваше да спаси Хейдън. Брайън обаче не прояви никакви емоции, докато медиците не я обявиха официално за починала", разказва полицаят, цитиран от АП. След констатирането на смъртта, служителят на реда е извел двамата братя от апартамента. По-късно провел по-подробен разговор с Брайън, но детайлите от него, както и списъкът с лекарствата, които актрисата е приемала, са заличени в официалния доклад, отбелязва осведомителната агенция.

В книгата си тя описва белезите за цял живот от ранната си слава и признава, че е била зависима от алкохола и е преживяла следродилна депресия след появата на дъщеря си Кая през 2014 г. от украинския боксьор Владимир Кличко. Дъщерята на Панетиер, която сега е на 11 години, започва да живее постоянно с Кличко в Украйна, когато е на 2 години. По това време актрисата се бори с психични проблеми и със зависимостите си. Тя постъпва в рехабилитационен център през 2015 г., докато снима сериала "Нашвил".

"Мисля, че има едно много разпространено и погрешно схващане, че просто съм изоставила детето си", казва тя в интервю за подкаста на Джей Шети през май. "А това изобщо не отговаря на истината".

Във вторник Кличко заяви, че ще се погрижи дъщеря им винаги да помни майка си. "Тя изгради невероятна кариера, благодарение на огромния си талант, като същевременно се сблъска с тъмните страни на една много взискателна индустрия. Нищо няма да заличи времето, което споделихме, или мястото, което тя имаше в живота ни", написа той в Instagram.

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Пътят към славата

Панетиер е преживяла множество семейни трудности и трагедии. Бракът на родителите ѝ е бил обтегнат и в крайна сметка се е разпаднал. По-малкият ѝ брат, Дженсън Панетиер, който също беше актьор, почина от сърдечно заболяване през 2023 г. на 28-годишна възраст.

Хейдън Пенетиър е дете на Скип Панетиер, бивш капитан от пожарната служба на Ню Йорк, и Лесли Фогел, бивша звезда от сапунени опери. Именно майка ѝ беше основната движеща сила зад ранната ѝ кариера, преди двете да се отдалечат една от друга. Панетиер започва да се снима в реклами и сапунени опери, включително в ролята на вечно страдащата Лизи Сполдинг в "Пътеводна светлина". В книгата си "Това съм аз" тя пише, че травмите на героинята ѝ - от отвличането до убийството на приятеля на майка ѝ - са я накарали да свързва трагедиите с обичта и вниманието.

Актрисата пази много по-топли спомени от ролята си на мажоретка със свръхестествени сили в сериала "Герои", който я изстреля на върха на славата през 2006 г. Поредицата се въртеше около емблематичната фраза: "Спаси мажоретката, спаси света". За тази си роля тя спечели три награди „Изборът на тийнейджърите“. Актрисата има и номинация за "Грами" за детски албум с рецитации, записан няколко години след излизането на анимационния филм "Животът на буболечките".

По-късно Хейдън Панетиер изигра ролята на дръзка и изгряваща кънтри звезда в сериала "Нашвил", партнирайки на Кони Бритън. Сериалът се излъчваше по Ей Би Си в продължение на четири сезона, преди да бъде спрян и възобновен по Си Ем Ти. Ролята в сериала донесе на Панетиер две номинации за "Златен глобус" за най-добра актриса в поддържаща роля.

Източник: БТА