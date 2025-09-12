Други командват кабинета "Желязков": Социолог за недоверието в правителството

Недоверието към правителството на Росен Желязков плавно расте нагоре. Като цяло има склонност правителството да се деполитизира с недоверие. Причината за недоверието към кабинета е, че не изглежда самостоятелно да управлява държавата, а изглежда, че зад правителството други взимат решенията - Бойко Борисов все повече се изявява и влиянието на лидера на ДПС-Ново начало и санкциониран от Великобритания и САЩ по "Магнитски" Делян Пеевски . Това заяви социологът Добромир Живков пред bTV. Още: Опозицията не е в кондиция: Лидерът на БСП за петия вот на недоверие

Прави ли кабинетът тежки крачки?

По думите му усещането сред обществото е, че държавата не се управлява по правилния начин. Не изглежда правителството да прави тежки крачки, но това е един общ фронт, при който се развива страната. Усещането е, че се ограничават свободи, увеличава се властта в определени политически лидери, коментира Добромир Живков.

Според него общият фронт на мнение е, че недоверието на правителството остава високо. "Мобилизацията за нови предсрочни парламентарни избори също пада, въпреки недоверието към кабинета. Ако съвсем скоро обаче има нови избори, то тогава резултатите биха били още по-ниска, както и избирателната активност - също би била ниска", смята Добромир Живков.

Той обясни, че песимистите за развитието на страната са в пъти повече, отколкото позитивните. Близо 2/3 от хората оценяват, че политиката у нас не се развива в правилната посока. Всичко, което се завъртя в политиката в България - с протестите против еврото и палежа на сградата на Европейската комисия в София, предизвика негативизма на хората.

