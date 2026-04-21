"Дружбата ни с ДПС ни донесе този отлив и крах": ГЕРБ призна за корупция в партията, Борисов обяви нова посока (ВИДЕО)

"Изводите за нас са ясни, в опозиция няма да имамен икакви зависимости. Където работихме с "ДПС Ново начало" претърпяхме крах. Дружбата ни с ДПС ни донесе този отлив, с ПП-ДБ още 100 хиляди гласа отлив, това е равносметката. Много умно Румен Радев се обяви срещу всички и спечели, народът си го избра за вожд. Ще бъдем опозиция, няма да имаме зависимости."

Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в първото си изявление пред медиите след изборите на 19 април, на които партията му загуби окол 220 хиляди гласа, спрямо предишния вот. За първи път партията на Борисов получава толкова нисък резултат от вота. За ГЕРБ-СДС са гласували 424 967 души. "В Разград нямаме депутат, макар да имаме кмет. Водач в Търговище ни е финансовия ни министър, пак нямаме депутат. В Разград изгонихме партийния ни председател, но нямахме възможността да го уволним като областен управител", обяви още той.

Равносметката на бившият премиер е ясна - предишното управление е провал от гледна точка на бъдещето на ГЕРБ. "Претърпяхме най-голямата загуба. Ние повече в коалиции и управленски модели не влизаме - сега има едноличен модел Радев с пълната власт, всичко може да си направи. Ние ще сме градивна опозиция. Народът си е избрал вожд и нека той да ги води. Пожелавам му на Радев след 20 години пак да е втори като нас, минавайки през всички тези управления като досега. ... С поведението си ще си върнем избирателите. Нямам никаква комуникация с Румен Радев, не се водят никакви преговори - нито явни, нито задкулисни", обобщи той.

Каква опозиция ще е ГЕРБ?

"Ще търсим сътрудничество с десните партии във и извън парламента. Очертаваме антикорупционен профил на бъдещето на партията и без безпринципни коалиции. Младите хора очакват дясна, проевропейска и антикорупционна политика от ГЕРБ - това и ще дадем", обяви кметът на Стара Загора Живко Тодоров.

"Получихме заслужено наказание. Важно е какъв ще ни е курса оттук насетне - ние имаме мандат за опозиция и ще го изпълним. Колкото по-качествена е опозицията, толкова по-силно ще е и управлението. Ще се съобразим със сигнала на българските граждани. Ще подкрепяме всяка добра идея, не мислим да правим интриги на дребно. Ще бъдем конструктивни в опозиция", обобщи още бившият вицепремиер Томислав Дончев.

Борисов поздрави "Прогресивна България" за убедителната победа: "Проведе една перфектна кампания. Двама се карат - третия печели. Мъдрият български народ така реши. Имаме еднолично управление и всичките му желания могат да се сбъднат - нито зависи от нас, нито от ПП-ДБ. Радев си има и президент, и Конституционен съд, това е абсолютна възможност добрите му идеи да станат факт. При този резултат само можем да пожелаем успех и добрите идеи да се сбъднат", каза още Борисов.

Оставка? Не. Още корупция? Не.

"При нас лидерският въпрос не стои", обяви Борисов и подчерта, че в партията имало "20-30 лидери". Така на практика бившият премиер отхвърли варианта да реформира ГЕРБ с ново ръководство и ново лидерство.

"ГЕРБ ще възстанови изцяло своя антикорупционен профил, с който бяхме създадени - 2006 г. се обявявахме против всички тези пороци на системата, които бяха и тогава. През 2007 г. като пристигаха секциите от ромските махали, виждахме как се обръщат резултатите. Днес след тези резултати, трябва да покажем, че сме взели своите поуки и на думи, и на действия", обяви още старозагорският градоначалник на въпрос как партията продължава своето развитие. Въпреки тези думи секунди по-късно Борисов отново повтори, че модел Борисов-Пеевски нямало.

"Корупцията със сигурност прониква във всяка партия, която влиза в управлението. Трябва да се разграничим от тези неща", каза още Тодоров, като така за първи път призна за наличието на корупция и в ГЕРБ.

Край на модела Борисов-Пеевски?

С гневен тон Борисов няколко пъти отговори на журналистически въпроси, че вече искал да отреже "всякаква възможност оттук насетне ГЕРБ да бъде обвъзрван с който и да е било".

"На никой вече не съм длъжен. Нито аз, нито партията - бях длъжен на държавата, когато години наред се клатеше и трябваше да се правят подкрепи, сглобки, коалиции и т.н. ... Ние няма къде да работим вече с Пеевски в опозиция", обеща Борисов.

От брифинга станаха ясни още няколко посоки на работа на ГЕРБ в новия парламент:

парламентарната група би подкрепила промени в Конституцията особено в частта с премахването на т.нар. "домова книга";

Борисов няма притеснения от правосъдната система и от евентуален реваншизъм;

партията няма да влиза в никакви разговори и сътрудничества с нито една друга парламентарна формация по никакви въпроси, ако не бъде потърсена и поканена за дадени цели.