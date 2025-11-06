Войната в Украйна:

06 ноември 2025, 13:33 часа 462 прочитания 0 коментара
ДСБ заговориха за оставка на Силви Кирилов заради детската болница (ВИДЕО)

От ДСБ заговориха за оставка на здравния министър Силви Кирилов заради Националната детска болница. Първо обаче те ще искат изслушване на министъра в парламента. "Депозираме искане за изслушване на министъра на здравеопазването и на ресорния заместник, в който да разберем дали е вярно, че е била скрита техническата документация за обществената поръчка от обществения съвет за изграждане на Национална детска болница и ако това е вярно - то е повод за оставка", каза пред медиите в Народното събрание Йордан Иванов, който е депутат от ПП-ДБ и заместник-председател на ДСБ.

 

Чисто нов нациолен скандал

Според ДСБ в момента сме свидетели на чисто нов национален скандал. Той визира новината от днес, свързана с оставката на Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница.

"За нас това е силно притеснително събитие, защото той беше този орган, който даваше гаранция за прозрачност на процеса. Сега след като има оставка на обществения съвет, която по необясними причини, е приета от Силви Кирилов. За нас този процес по изграждане на детска боница е силно нелегитимиран", смята още депутатът от ПП-ДБ. 

От ДСБ искат и министърът да обясни как ще продължи процеса по изграждане на лечебното заведение. ОЩЕ: Кризата около детската болница: Общественият съвет се оттегля

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
ДСБ Йордан Иванов Национална детска болница 51 Народно събрание
